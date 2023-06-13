Продукцию ПЦБК представили на международной выставке упаковочной индустрии

В Москве прошла 27-я Международная выставка упаковочной индустрии RosUpack 2023. Ее участниками в этом году стали более 740 компаний из 19 государств. Готовую упаковку и сырье для нее показали компании из более чем 20 субъектов Российской Федерации, в том числе Пермская ЦБК.

Представители компании приняли участие в деловой программе Форума производителей и потребителей упаковки и отраслевой конференции «Растительные полимеры — новая нефть». На мероприятии обсуждался ряд важных вопросов, в том числе импортозамещение, перспективы целлюлозно-бумажной отрасли в нашей стране в свете сложившейся ситуации и другие, пишет properm.ru. По словам экспертов, сегодня целлюлозно-бумажная промышленность входит в число лидеров по уровню цикличности. Показатель переработки бумажных и картонных отходов превышает 60%. Глава совета директоров ПЦБК Александр Бойченко отметил, что процент переработки можно дальше повышать, в этом поможет механизм РОП (расширенная ответственность производителя). По нему утилизация упаковки будет возложена на компанию-производителя. Новая система должна заработать в России уже в следующем году. Бойченко напомнил, что в нашей стране каждый год образуется 50 млн тонн твердых коммунальных отходов. Из них в переработку отправляется 5 млн тонн макулатуры, проще говоря, в экономику замкнутого цикла уже направлено 10% от общего количества ТКО. В ближайшие 3 года данный показатель должен быть увеличен до 50%. Александр Бойченко заявил, что 25 млн тонн отходов — огромный и очень выгодный рынок переработки. Правительство Российской Федерации и Торгово-промышленная палата должны создать условия, при которых компании будут быстрее проходить лицензирование при работе с ТКО и смогут реализовать сделанные из вторсырья товары. В первую очередь это касается малого и среднего бизнеса. На конференции присутствовал и генеральный директор ПЦБК Юрий Марков. Он рассказал, что уже в ближайшее время на предприятии будет установлен новый напорный ящик. Также установят каландр для выработки продукции на экспорт. Сообщается, что на выставке представители ПЦБК встретились с гостями из Китайской Народной Республики (представителями компании «Юнь Чоу»). Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. Китайская компания поставляет пермскому предприятию различное оборудование, в свою очередь ПЦБК экспортирует тарный картон в КНР.