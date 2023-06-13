Хабиров высказался о «негодяях» в Башкирии, которых нужно «потерпеть»

На оперативке в правительстве Башкирии в ЦУР республики мэр Уфы Рамир Мавлиев отчитался о содержании городских парков и скверов. Мэр рассказал о том сколько работников занимаются облагораживанием парков и скверов, а также сколько и какой техники задействовано в Уфе.