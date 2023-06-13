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Хабиров высказался о «негодяях» в Башкирии, которых нужно «потерпеть»

13 июня 2023, 10:52
Фото: mkset.ru

«Рукава засучили и пошли»: Хабиров поручил ловить «негодяев», испортивших парки в Уфе

О парках и скверах Уфы говорили на оперативке в ЦУР 13 июня.

На оперативке в правительстве Башкирии в ЦУР республики мэр Уфы Рамир Мавлиев отчитался о содержании городских парков и скверов. Мэр рассказал о том сколько работников занимаются облагораживанием парков и скверов, а также сколько и какой техники задействовано в Уфе.

— Несмотря на усиленную комплексную работу МУПов по поддержанию парков и скверов, ежедневно происходит поломки и обветшание оборудования малых архитектурных форм и других элементов паркового хозяйства. Сотрудники проходят с обходами парки и скверы и проводят фотофиксацию нарушений, после чего они устраняются, — уточнил мэр и поблагодарил жителей за чистоту после Дня города.

Глава Башкирии в ответ заявил, что республика и Уфа взяли на себя очень большие обязательства и высокие стандарты по содержанию паркового хозяйства. и «да первое время ломают, приходится по новой чинить». Но заявил, что мы же воспитываем таким образом людей.

— Надо проявлять терпение. Негодяев надо ловить, когда есть возможность такая, а пока если сломали, то рукава засучили и вперед пошли, — прокомментировал глава.

Радий Хабиров резюмировал «парковую» тему тем, что призвал уделять данной теме особое внимание в частности и в Уфе, которая должна быть образцом.

Напомним, за парками и скверами в городе помимо контроля государственного есть и народный контроль, которые местные жители активно ведут в соцсетях, где они регулярно сообщают о выявленных ими недостатках в содержании паркового фонда.

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#Уфа#Город#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
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