Хабиров высказался о «негодяях» в Башкирии, которых нужно «потерпеть»

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
На оперативке в правительстве Башкирии в ЦУР республики мэр Уфы Рамир Мавлиев отчитался о содержании городских парков и скверов. Мэр рассказал о том сколько работников занимаются облагораживанием парков и скверов, а также сколько и какой техники задействовано в Уфе.
— Несмотря на усиленную комплексную работу МУПов по поддержанию парков и скверов, ежедневно происходит поломки и обветшание оборудования малых архитектурных форм и других элементов паркового хозяйства. Сотрудники проходят с обходами парки и скверы и проводят фотофиксацию нарушений, после чего они устраняются, — уточнил мэр и поблагодарил жителей за чистоту после Дня города.
Глава Башкирии в ответ заявил, что республика и Уфа взяли на себя очень большие обязательства и высокие стандарты по содержанию паркового хозяйства. и «да первое время ломают, приходится по новой чинить». Но заявил, что мы же воспитываем таким образом людей.
— Надо проявлять терпение. Негодяев надо ловить, когда есть возможность такая, а пока если сломали, то рукава засучили и вперед пошли, — прокомментировал глава.
Радий Хабиров резюмировал «парковую» тему тем, что призвал уделять данной теме особое внимание в частности и в Уфе, которая должна быть образцом.
Напомним, за парками и скверами в городе помимо контроля государственного есть и народный контроль, которые местные жители активно ведут в соцсетях, где они регулярно сообщают о выявленных ими недостатках в содержании паркового фонда.