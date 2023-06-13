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«Опасный объект»: что власти Башкирии говорят о пожаре на ж/д путях 9 июня

13 июня 2023, 10:24
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Трех пожарных наградят орденами за тушение большого пожара на ж/д путях в Уфе

Главе Башкирии о происшествии на оперативке доложил глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров 13 июня.

На оперативке в правительстве Башкирии глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров доложил главе и правительству о пожаре на опасном производственном объекте, который произошел 9 июня. Пожар тушили 125 человек и 34 единицы техники, в том числе пожарный поезд и катер.

Трех отличившихся пожарных Фарит Гумеров попросил рассмотреть вопрос и представить к награде — медали имени Минигали Шаймуратова за мужество и отвагу, которую они проявили в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Глава в ответ сообщил, что эту инициативу безусловно поддержат.

— Наградные я жду, — резюмировал глава.

Напомним, вечер пятницы в Уфе стал весьма тревожным. Весь город и даже пригород наблюдал за столбом густого черного дыма — горел склад ГСМ предприятия «Уфа-Хим», пожар удалось потушить через три часа, в пожаре был один пострадавший — один из работников предприятия получил ожоги и был с ними госпитализирован.

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#Ирина Деревянчук#Пожар#Уфа#Пожар на жд-станции в Уфе: горит склад горюче смазочных материалов#Происшествия#Новости Уфы
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