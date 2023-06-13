«Опасный объект»: что власти Башкирии говорят о пожаре на ж/д путях 9 июня

Напомним, вечер пятницы в Уфе стал весьма тревожным. Весь город и даже пригород наблюдал за столбом густого черного дыма — горел склад ГСМ предприятия «Уфа-Хим», пожар удалось потушить через три часа, в пожаре был один пострадавший — один из работников предприятия получил ожоги и был с ними госпитализирован.