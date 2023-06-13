Массовая гибель пчел, загнивающий детсад и кадровые перестановки в мэрии Уфы

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
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Updated Сегодня, 16:49
Пчеловоды из села Алга в Стерлитамакском районе заявили о массовой гибели пчел сразу в нескольких местных хозяйствах. Как рассказывают сами пчеловоды, это не единичный случай — тысячи медоносных насекомых по неизвестным причинам погибли на многих местных пасеках. В Россельхознадзоре сообщили, что обращений по поводу массовой гибели пчел к ним не поступало.
Проект крематория в Уфе повторно направили на госэкспертизу. По плану властей должен появиться в северной части Уфы, на участке близ промзоны в Орджоникидзевском районе. Проект объекта не прошел госэкспертизу с первой попытки, специалисты нашли в нем недочеты, они по данным мэрии устранены и документы вновь отправили на проверку.
Стало известно, что управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы возглавит уже бывший руководитель другого управления администрации — капитального строительства. УКС администрации Уфы кандидат экономических наук Руслан Хайруллин возглавлял с конца сентября 2022 года.
Уголовное дело возбуждено в истории с загнивающим детсадом в Бирске. Подозревается в мошенничестве не бюджетное учреждение, а подрядчик, с которым руководство детского учреждения заключило договор на ремонт кровли стоимостью 369 тысяч рублей. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в акт выполненных работ были внесены недостоверные и ложные сведения о полном завершении ремонта, что позволило ООО обогатиться на 195 тысяч рублей.