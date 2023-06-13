Массовая гибель пчел, загнивающий детсад и кадровые перестановки в мэрии Уфы

Уголовное дело возбуждено в истории с загнивающим детсадом в Бирске. Подозревается в мошенничестве не бюджетное учреждение, а подрядчик, с которым руководство детского учреждения заключило договор на ремонт кровли стоимостью 369 тысяч рублей. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в акт выполненных работ были внесены недостоверные и ложные сведения о полном завершении ремонта, что позволило ООО обогатиться на 195 тысяч рублей.