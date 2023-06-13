«Кайфанула донельзя»: Настя Ивлеева поделилась впечатлениями от Уфы и уфимцев

— Уфа, спасибо вам огромное, я на самом деле кайфанула донельзя. Я сегодня зарядилась колоссальным образом, вы реально лучезарные, светлейшие, позитивнейшие люди. Спасибо вам огромное, навсегда в моем сердце. Я искренне вас благодарю. Уфа — любовь, — эмоционально высказалась Ивлеева.