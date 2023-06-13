«Кайфанула донельзя»: Настя Ивлеева поделилась впечатлениями от Уфы и уфимцев

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Анастасия Ивлеева, побывавшая в Уфе на фестивале «Блогеры России», который был одной из жемчужин празднования Дня России и Дня города, откровенно поделилась впечатлениями о городе и о горожанах в своих социальных сетях.
Звезда телешоу о путешествиях и суперпопулярная блогерша-миллионнница «Настюшка Опасность» осталась по впечатлением от приема в башкирской столице и от энергетики публики, которая в огромном количестве пришла в парк «Ватан».
— Уфа, спасибо вам огромное, я на самом деле кайфанула донельзя. Я сегодня зарядилась колоссальным образом, вы реально лучезарные, светлейшие, позитивнейшие люди. Спасибо вам огромное, навсегда в моем сердце. Я искренне вас благодарю. Уфа — любовь, — эмоционально высказалась Ивлеева.
Также Анастасия Ивлеева приоткрыла завесу тайны и рассказала чем «настраивалась» на Уфу. Звезда перед тем как выступить перед публикой в гостинице посмотрела кинофильм «Из Уфы с любовью» и сочла картину «прикольной».
Напомним, в День России в Уфе наряду с Москвой, Петербургом, Волгоградом и Хабаровском прошел фестиваль «Блогеры России», столицу Башкирии посетили 13-летняя блогерша-миллионница Милана Хаметова, певица ESMI и Анастасия Ивлеева.