Эксперт рассказал, как можно уменьшить налог на сверхприбыль

Эксперт отметил, что организации малого и среднего бизнеса, а также нефтегазовый и угольный секторы, плательщики единого сельскохозяйственного налога, не подпадают под этот налог. Если прибыль компании превысит один миллиард рублей за указанный период времени, налог составит 10% от суммы превышения. Эта сумма сравнивается с аналогичным показателем за 2018–2019 годы.