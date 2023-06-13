Эксперт рассказал, как можно уменьшить налог на сверхприбыль

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
По словам доцента базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрия Осянина, как можно уменьшить этот налог и кто его должен платить. Об этом пишет интернет-ихдание «Подмосковье сегодня».
Эксперт отметил, что организации малого и среднего бизнеса, а также нефтегазовый и угольный секторы, плательщики единого сельскохозяйственного налога, не подпадают под этот налог. Если прибыль компании превысит один миллиард рублей за указанный период времени, налог составит 10% от суммы превышения. Эта сумма сравнивается с аналогичным показателем за 2018–2019 годы.
Срок для уплаты налога — не позднее 28 января 2024 года. Исчислять егот нужно самостоятельно. Налог можно снизить в два раза — до 5%, если организация перечислит налоговый платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Также его можно уменьшить через налоговый вычет.
Собранные поступления от данного налога будут использованы для развития социальной сферы страны.