«Единая Россия»: Народную программу дополнили 70 пунктами

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Инициированная «Единой Россией» и реализуемая при содействии Минпросвещения программа капитального ремонта школ значительно расширена благодаря дополнительным положениям. Сообщается, что теперь капитальные ремонты будут проводить также в средних технических и средних профессиональных учебных заведениях. Помимо этого, на преподавательский состав техникумов и колледжей будет распространяться положение, касающееся сокращения бюрократической нагрузки, а процессы внедрения цифровых медицинских технологий и модернизация инфраструктуры детских оздоровительных лагерей значительно ускорятся.
Как пишет rostovgazeta.ru, реализация ряда направлений народной программы уже дает положительные результаты. По данным, предоставленным Александром Сидякиным, главой центрисполкома ЕР, годовой план мероприятий в минувшем году был выполнен на 92%. За первые три месяца 2023 года объем выполнения плана достиг 35%.
Интеграция Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в социальную и экономическую жизнь России предусматривается положениями нового раздела «Развитие новых регионов».
В течение только первого квартала текущего года на территории ЛДНР, а также на Херсонщине и в Запорожской области построили и восстановили почти 500 тысяч квадратных метров жилья, а также свыше 400 детсадов и школ. В соответствии с заявлением заместителя секретаря генерального совета «Единой России» и координатора нового направления народной программы Анны Кузнецовой, в планах у единороссов — возведение и восстановление еще 360 объектов.
Основным направлением на данный момент названо обеспечение россиян в новых регионах существующими в Российской Федерации мерами соцподдержки.
Раздел, посвященный развитию сферы туризма внутри страны, также является значимым дополнением, внесенным в народную программу партии. Благодаря его реализации будет обеспечено эффективное решение вопросов повышения качества и доступности туруслуг, наличия квалифицированных специалистов в сфере туризма, патриотического воспитания молодежи в рамках образовательных туров и нескольких перспективных отраслевых направлений — гастро-, агро- и экотуризма.
Как сообщает сайт er.ru, обеспечившая партии «Единая Россия» лидерство на выборах в Государственную думу народная программа включает 294 положения. Их планируют реализовать в период с 2021 по 2025 год. В создании документа участвовало свыше 2,5 млн жителей России из всех ее регионов.
«Башкортостанское отделение партии принимает активное участие в реализации народной программы „Единой России“. „Партийный десант“ проводит мониторинг хода строительства и ремонта школьных и дошкольных учебных заведений, скверов, дворов и других общественных пространств. С начала текущего года было совершено 106 выездов в 63 муниципальных образования республики. По итогам проверок при выявлении соответствующих недочетов были даны необходимые рекомендации по их устранению. Отмечу, что за последние два года в рамках народной программы „Единой России“ были проведены строительство и реконструкция инженерных коммуникаций, газовых сетей, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, модернизация объектов отделений почтовой связи, отремонтированы детские площадки, подъезды и дворы многоквартирных домов, общественные пространства в городских и сельских поселениях. Кроме того, построены физкультурно-оздоровительные комплексы, проведен капитальный ремонт школ и спортивных залов. Народная программа является одним из приоритетных направлений деятельности „Единой России“, направленных на улучшение жизни граждан», — прокомментировала Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Регионального политического Совета партии «Единая Россия».