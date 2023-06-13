«Единая Россия»: Народную программу дополнили 70 пунктами

«Башкортостанское отделение партии принимает активное участие в реализации народной программы „Единой России“. „Партийный десант“ проводит мониторинг хода строительства и ремонта школьных и дошкольных учебных заведений, скверов, дворов и других общественных пространств. С начала текущего года было совершено 106 выездов в 63 муниципальных образования республики. По итогам проверок при выявлении соответствующих недочетов были даны необходимые рекомендации по их устранению. Отмечу, что за последние два года в рамках народной программы „Единой России“ были проведены строительство и реконструкция инженерных коммуникаций, газовых сетей, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, модернизация объектов отделений почтовой связи, отремонтированы детские площадки, подъезды и дворы многоквартирных домов, общественные пространства в городских и сельских поселениях. Кроме того, построены физкультурно-оздоровительные комплексы, проведен капитальный ремонт школ и спортивных залов. Народная программа является одним из приоритетных направлений деятельности „Единой России“, направленных на улучшение жизни граждан», — прокомментировала Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член Регионального политического Совета партии «Единая Россия».