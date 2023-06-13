Число рейсов между Россией и Турцией выросло в 1,5 раза

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Однако, несмотря на рост количества рейсов, цены на авиабилеты почти не снизились. Даже при использовании услуг лоукостеров, стоимость перелета в обе стороны в июле–августе превышает 40 тысяч рублей на человека.
Вместе с тем, цены на отели также значительно выросли, что стало одной из причин временного спада спроса на туры в Турцию. В Альянсе турагентств России подчеркнули, что отдых в Турции подорожал на 30% по сравнению с прошлым годом, и сейчас его стоимость для пары туристов составляет около 220 тысяч рублей, пишут Известия.
Российский союз туриндустрии также подтвердил рост цен на отдых в Турции и отметил, что это оказывает влияние на стоимость поездки для отдыхающих.