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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Число рейсов между Россией и Турцией выросло в 1,5 раза

13 июня 2023, 12:30
Число авиарейсов между Россией и Турцией увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Однако, несмотря на рост количества рейсов, цены на авиабилеты почти не снизились. Даже при использовании услуг лоукостеров, стоимость перелета в обе стороны в июле–августе превышает 40 тысяч рублей на человека.

Вместе с тем, цены на отели также значительно выросли, что стало одной из причин временного спада спроса на туры в Турцию. В Альянсе турагентств России подчеркнули, что отдых в Турции подорожал на 30% по сравнению с прошлым годом, и сейчас его стоимость для пары туристов составляет около 220 тысяч рублей, пишут Известия.

Российский союз туриндустрии также подтвердил рост цен на отдых в Турции и отметил, что это оказывает влияние на стоимость поездки для отдыхающих.

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