Число рейсов между Россией и Турцией выросло в 1,5 раза

Вместе с тем, цены на отели также значительно выросли, что стало одной из причин временного спада спроса на туры в Турцию. В Альянсе турагентств России подчеркнули, что отдых в Турции подорожал на 30% по сравнению с прошлым годом, и сейчас его стоимость для пары туристов составляет около 220 тысяч рублей, пишут Известия.