Буцаев: Объекты по утилизации пенополистирола и стеклотары появятся в Приморье

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным работам, основываясь на проектных решениях экопромышленного парка. Об этом пишет vostokmedia.com.
«Потенциальные резиденты экопромышленного парка в Приморском крае — „Экопромпродукт“ и „Эко-Сервис“ — планируют создать на территории парка производственные комплексы по таким направлениям, как утилизация пенополистирола и пенополиэтилена, мощностью до 250 тонн в год, с производством вторичного полистирола и полиэтилена, гранул вторичного полистирола и полиэтилена, плит теплоизоляционных; а также утилизация стеклотары мощностью до 3 000 тонн в год с производством гранул пеностекла», — сообщил Буцаев.
Продукция таких объектов потенциальных резидентов сегодня очень востребована, заявил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.
«Устойчивость вторичного полистирола к солнечному свету позволяет применять его для изготовления изделий, эксплуатирующихся на открытом воздухе. Устойчивость гранулированного пеностекла к горению позволяет эффективно использовать его в строительстве в качестве утеплителя, — отметил Шияновский. — Вторичный полиэтилен обладает высокой температурой плавления, что необходимо при производстве водопроводных труб, кабельной изоляции, термоусадочных материалов».
Заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко подчеркнула, что снижение объемов захораниваемого мусора способствует выполнению показателей национального проекта «Экология».
«Но для этого нужно создать не просто соответствующие производства, а выстроить целое направление, начиная от сбора отходов и заканчивая их переработкой. И такая работа в Приморском крае идет, меры поддержки отрасли помогают это делать быстрее и эффективнее», — добавила она.
Восемь экопромышленных парков — в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях — планируется построить до конца 2024 года.
Экопромпарки способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по снижению объемов захоронения отходов на 50%.