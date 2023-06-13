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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

Более 208 тысяч человек сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

13 июня 2023, 11:09
По информации, полученной от Рособрнадзора, более 208 тысяч человек приступят к сдаче ЕГЭ по биологии и иностранным языкам.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут установить проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов. Результаты экзамена по биологии будут доступны участникам не позднее 28 июня, пишет газета «Известия».

В рамках ЕГЭ по иностранным языкам представлены пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Минимальный порог баллов составляет 22. Оценка выставляется на основе письменной и устной частей экзамена. Результаты экзамена по иностранным языкам будут объявлены не позднее 4 июля.

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