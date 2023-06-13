«Башмедь» и Бурибаевский ГОК помогли открыть детский лагерь

В ответ на слова благодарности главы Хайбуллинского района Рустама Шариповагенеральный директор ООО «Башкирская медь Александр Туленков сказал: „Этот лагерь по праву является любимым местом отдыха всех детей Хайбуллинского района, местом, где воплощаются детские мечты и раскрывается потенциал каждого ребенка. Наше предприятие всегда готово оказать помощь и поддержку лагерю, чтобы дети отдыхали здесь в комфортных условиях, занимались спортом, творчеством, ходили в походы, набирались сил перед учебным годом. Желаю персоналу лагеря и всем отдыхающим здесь ребятам яркого, теплого, веселого, насыщенного лета!