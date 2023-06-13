mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Изображение материала

«Башмедь» и Бурибаевский ГОК помогли открыть детский лагерь

13 июня 2023, 09:52
Фото: пресс-служба УГМК
На прошлой неделе оздоровительный лагерь «Аксарлак» (Чайка) гостеприимно распахнул свои двери для мальчишек и девчонок Хайбуллинского района. В первую смену здесь отдохнут около сотни ребятишек, а всего за лето планируется организовать 3 заезда, продолжительностью по 21 дню.

«Аксарлак» принимает детей района с незапамятных времен, однако в этом году открытие лагеря могло не состояться. Буквально в марте текущего года здесь произошел пожар. Огнем были уничтожены все домики, предназначенные для проживания отдыхающих детей.

На помощь району пришли два горнодобывающих предприятия — ООО «Башкирская медь» и ОАО «Бурибаевский ГОК». В качестве благотворительной помощи горняки выделили на восстановление лагеря 11 млн. руб. В кратчайшие сроки строители возвели на территории лагеря 12 просторных и светлых бревенчатых домов, рассчитанных в общей сложности на 120 койко-мест. Приемная комиссия провела тщательную проверку готовности лагеря, и в субботу 10 июня состоялось торжественное открытие.

В ответ на слова благодарности главы Хайбуллинского района Рустама Шариповагенеральный директор ООО «Башкирская медь Александр Туленков сказал: „Этот лагерь по праву является любимым местом отдыха всех детей Хайбуллинского района, местом, где воплощаются детские мечты и раскрывается потенциал каждого ребенка. Наше предприятие всегда готово оказать помощь и поддержку лагерю, чтобы дети отдыхали здесь в комфортных условиях, занимались спортом, творчеством, ходили в походы, набирались сил перед учебным годом. Желаю персоналу лагеря и всем отдыхающим здесь ребятам яркого, теплого, веселого, насыщенного лета!

«Дорогие ребята! Детство — это безвозвратная пора, поэтому не спешите скорее вырасти, успевайте радоваться тому счастью, которым вы сейчас обладаете. Во взрослой жизни вы встретите много увлекательного и интересного, но детство останется в памяти навсегда, а мы изо всех сил постараемся сделать его ярким и волшебным!» — поддержал коллегу генеральный директор ОАО «Бурибаевский ГОК» Рустам Аблаев.

Заезд первой смены состоялся двумя днями ранее, так что дети успели обстроиться и оценить удобство и комфорт новых спальных корпусов. Сам лагерь раскинулся в живописной долине между гор на берегу реки Сакмар, ребят ждет полное погружение в природу, лесные походы, купание в чистейшей реке и масса мероприятий, подготовленных коллективом воспитателей и вожатых лагеря.

Фото: пресс-служба УГМК
Подпишитесь
«Все дохлые»: в Башкирии пасечники вновь рассказали о массовой гибели пчел
Сегодня, 09:19
Каким будет лето в Башкирии в 2023 году
Сегодня, 06:33
«Кайфанула донельзя»: Настя Ивлеева поделилась впечатлениями от Уфы и уфимцев
Сегодня, 05:28
Вторая попытка: проект крематория в Уфе повторно направили на госэкспертизу
Сегодня, 08:17
Уголовное дело возбуждено в истории с загнивающим детсадом в Башкирии
Сегодня, 07:36
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
8 июня 11:29