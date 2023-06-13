«Башмедь» и Бурибаевский ГОК помогли открыть детский лагерь

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Published Сегодня, 09:52
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«Аксарлак» принимает детей района с незапамятных времен, однако в этом году открытие лагеря могло не состояться. Буквально в марте текущего года здесь произошел пожар. Огнем были уничтожены все домики, предназначенные для проживания отдыхающих детей.
На помощь району пришли два горнодобывающих предприятия — ООО «Башкирская медь» и ОАО «Бурибаевский ГОК». В качестве благотворительной помощи горняки выделили на восстановление лагеря 11 млн. руб. В кратчайшие сроки строители возвели на территории лагеря 12 просторных и светлых бревенчатых домов, рассчитанных в общей сложности на 120 койко-мест. Приемная комиссия провела тщательную проверку готовности лагеря, и в субботу 10 июня состоялось торжественное открытие.
В ответ на слова благодарности главы Хайбуллинского района Рустама Шариповагенеральный директор ООО «Башкирская медь Александр Туленков сказал: „Этот лагерь по праву является любимым местом отдыха всех детей Хайбуллинского района, местом, где воплощаются детские мечты и раскрывается потенциал каждого ребенка. Наше предприятие всегда готово оказать помощь и поддержку лагерю, чтобы дети отдыхали здесь в комфортных условиях, занимались спортом, творчеством, ходили в походы, набирались сил перед учебным годом. Желаю персоналу лагеря и всем отдыхающим здесь ребятам яркого, теплого, веселого, насыщенного лета!
«Дорогие ребята! Детство — это безвозвратная пора, поэтому не спешите скорее вырасти, успевайте радоваться тому счастью, которым вы сейчас обладаете. Во взрослой жизни вы встретите много увлекательного и интересного, но детство останется в памяти навсегда, а мы изо всех сил постараемся сделать его ярким и волшебным!» — поддержал коллегу генеральный директор ОАО «Бурибаевский ГОК» Рустам Аблаев.
Заезд первой смены состоялся двумя днями ранее, так что дети успели обстроиться и оценить удобство и комфорт новых спальных корпусов. Сам лагерь раскинулся в живописной долине между гор на берегу реки Сакмар, ребят ждет полное погружение в природу, лесные походы, купание в чистейшей реке и масса мероприятий, подготовленных коллективом воспитателей и вожатых лагеря.