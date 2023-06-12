В Уфе открыли парк «Нефтехимиков» после реконструкции

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Сегодня, 12 июня, открылся парк «Нефтехимиков» после первого этапа реконструкции за 400 миллионов рублей. Как сообщил мэр Уфы, это место «с богатой историей и традициями».
Так, на территории парка установили детскую и спортивную площадки, тренажеры, обновлено освещение парка и система видеонаблюдения. Радий Хабиров в свою очередь отметил, что в «Нефтехимик» — первый парк, в котором была восстановлена арка у главного входа.
Между тем, полностью реконструкция парка завершится в 2023–2024 годах.