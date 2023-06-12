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В Уфе открыли парк «Нефтехимиков» после реконструкции

12 июня 2023, 12:18
Фото: Ратмир Мавлиев // telegram

Сегодня в Уфе после реконструкции открыли парк «Нефтехимиков»

Реконструкция парка началась в прошлом году, однако полностью она завершится только в 2023–2024 годах.

Сегодня, 12 июня, открылся парк «Нефтехимиков» после первого этапа реконструкции за 400 миллионов рублей. Как сообщил мэр Уфы, это место «с богатой историей и традициями».

Так, на территории парка установили детскую и спортивную площадки, тренажеры, обновлено освещение парка и система видеонаблюдения. Радий Хабиров в свою очередь отметил, что в «Нефтехимик» — первый парк, в котором была восстановлена арка у главного входа.

Между тем, полностью реконструкция парка завершится в 2023–2024 годах.

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#Элина Сайфранова#Общество#Город#Парки#Благоустройство#Реконструкция#Реконструкция парков#Уфа
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