В Уфе открыли парк «Нефтехимиков» после реконструкции

Так, на территории парка установили детскую и спортивную площадки, тренажеры, обновлено освещение парка и система видеонаблюдения. Радий Хабиров в свою очередь отметил, что в «Нефтехимик» — первый парк, в котором была восстановлена арка у главного входа.