В Башкирии благоустроят ещё одну набережную

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Стало известно о начале строительства набережной реки Белой в Дюртюлях. По информации премьер-министра РБ Андрея Назарова, в прошлом году город победил в федеральном конкурсе с проектом благоустройства набережной и прилагающей к ней территорией. На данный момент на объекте ведутся активные работы.
Кроме того, Дюртюли победили с проектом многофункциональной территорией объекта культурного наследия — дома купца Василия Зубилова, построенного в конце XIX века. Благоустройством этой территории будут заниматься в 2024 году, также власти намерены восстановить и сам дом.