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В Башкирии благоустроят ещё одну набережную

12 июня 2023, 05:09
Фото: Андрей Назаров // telegram

В Башкирии начали строить новую набережную реки Белой

Строительство набережной реки Белой накануне анонсировал премьер-министр Башкирии.

Стало известно о начале строительства набережной реки Белой в Дюртюлях. По информации премьер-министра РБ Андрея Назарова, в прошлом году город победил в федеральном конкурсе с проектом благоустройства набережной и прилагающей к ней территорией. На данный момент на объекте ведутся активные работы.

Кроме того, Дюртюли победили с проектом многофункциональной территорией объекта культурного наследия — дома купца Василия Зубилова, построенного в конце XIX века. Благоустройством этой территории будут заниматься в 2024 году, также власти намерены восстановить и сам дом.

#Элина Сайфранова#Набережная#Благоустройство#Общество
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