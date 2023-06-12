В Башкирии благоустроят ещё одну набережную

Стало известно о начале строительства набережной реки Белой в Дюртюлях. По информации премьер-министра РБ Андрея Назарова, в прошлом году город победил в федеральном конкурсе с проектом благоустройства набережной и прилагающей к ней территорией. На данный момент на объекте ведутся активные работы.