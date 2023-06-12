На 19 миллионов рублей подорожало благоустройство аллеи перед Театром кукол в Уфе

Напомним, что в мае региональное управление ФАС обязало мэрию Уфы аннулировать итоги первых торгов за 104,5 млн рублей, так как в действиях заказчика конкурса были выявлены нарушения. Тогда победителем конкурса стала компания «Уралагротехсервис».