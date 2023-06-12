На 19 миллионов рублей подорожало благоустройство аллеи перед Театром кукол в Уфе

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Начальная стоимость контакта на благоустройство аллеи миниатюр у Театра кукол в Уфе поднялась на 19 миллионов рублей и составила 123,5 миллиона рублей.
Напомним, что в мае региональное управление ФАС обязало мэрию Уфы аннулировать итоги первых торгов за 104,5 млн рублей, так как в действиях заказчика конкурса были выявлены нарушения. Тогда победителем конкурса стала компания «Уралагротехсервис».
Новый тендер Управление капитального строительства администрации опубликовало на сайте Госзакупок 9 июня.
Сама аллея подразумевает размещение миниатюр архитектурных сооружений из перечня Юнеско и памятников природы Башкортостана. Среди них Зимний дворец, Собор Василия Блаженного, Исакиевсикй собор и другие.