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На 19 миллионов рублей подорожало благоустройство аллеи перед Театром кукол в Уфе

12 июня 2023, 09:28
Фото: 1MI

Начальная цена тендера на создание аллеи миниатюр в Уфе выросла на 19 млн рублей

Результат первых торгов был аннулирован ФАС, теперь стоимость работ подорожала до о 123,5 миллиона рублей.

Начальная стоимость контакта на благоустройство аллеи миниатюр у Театра кукол в Уфе поднялась на 19 миллионов рублей и составила 123,5 миллиона рублей.

Напомним, что в мае региональное управление ФАС обязало мэрию Уфы аннулировать итоги первых торгов за 104,5 млн рублей, так как в действиях заказчика конкурса были выявлены нарушения. Тогда победителем конкурса стала компания «Уралагротехсервис».

Новый тендер Управление капитального строительства администрации опубликовало на сайте Госзакупок 9 июня.

Сама аллея подразумевает размещение миниатюр архитектурных сооружений из перечня Юнеско и памятников природы Башкортостана. Среди них Зимний дворец, Собор Василия Блаженного, Исакиевсикй собор и другие.

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#Новости Уфы#Благоустройство#Строительство#Общество#Город#Театр кукол в Уфе#Элина Сайфранова
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