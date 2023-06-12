Мэр Мавлиев дал обещание уфимцам на Днем города

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Мэр Ратмир Мавлиев поздравил жителей Уфы с Днём России и с Днем города. Видеообращение было опубликовано в социальных сетях чиновника.
Госслужащий напомнил, что башкирская столица готовиться к своему 450-летнему юбилею, и поблагодарил горожан «за вклад в развитие города, активность и неравнодушие».
Помимо этого, Мавлиев пообещал, что город будет ставиться краше и привлекательнее.
Отметим, что сегодня жителей Уфы ждут выступления звезд и праздничный салют.