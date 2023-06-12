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Мэр Мавлиев дал обещание уфимцам на Днем города

12 июня 2023, 05:59
Фото: Ратмир Мавлиев // telegram

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил жителей башкирской столицы с Днём России и с Днем го

Сегодня, 12 июня, Уфа отмечает 449-й день рождения. По этому поводу мэр города обратился к горожанам.

Мэр Ратмир Мавлиев поздравил жителей Уфы с Днём России и с Днем города. Видеообращение было опубликовано в социальных сетях чиновника.

Госслужащий напомнил, что башкирская столица готовиться к своему 450-летнему юбилею, и поблагодарил горожан «за вклад в развитие города, активность и неравнодушие».

Помимо этого, Мавлиев пообещал, что город будет ставиться краше и привлекательнее.

Отметим, что сегодня жителей Уфы ждут выступления звезд и праздничный салют.

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#Элина Сайфранова#Город#Новости Уфы#День города#Праздники
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