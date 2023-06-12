Дожди и заморозки ждут жителей Башкирии на этой неделе

Во вторник и среду ко всему прочему добавится и гроза. Темпера воздуха в ночное время опустится до +5 градусов, местами также прогнозируются заморозки до -3 градусов. В дневное время температура воздуха поднимется до +22 градусов и до +27 градусов на юге Башкирии.