Дожди и заморозки ждут жителей Башкирии на этой неделе

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Сегодня, 12 июня, в республике ожидаются порывы ветра до 18 м/с и заморозку до -3 градусов. Днем, по данным Башгидрометцентра, температура воздуха поднимется до +20 градусов, на юге региона — до +26 градусов.
Во вторник и среду ко всему прочему добавится и гроза. Темпера воздуха в ночное время опустится до +5 градусов, местами также прогнозируются заморозки до -3 градусов. В дневное время температура воздуха поднимется до +22 градусов и до +27 градусов на юге Башкирии.