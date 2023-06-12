mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Изображение материала

Дожди и заморозки ждут жителей Башкирии на этой неделе

12 июня 2023, 04:24
Фото: 1MI

12 июня в Башкирию придут дожди и заморозки до -3 градусов

Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях 12 июня выдало МЧС РБ.

Сегодня, 12 июня, в республике ожидаются порывы ветра до 18 м/с и заморозку до -3 градусов. Днем, по данным Башгидрометцентра, температура воздуха поднимется до +20 градусов, на юге региона — до +26 градусов.

Во вторник и среду ко всему прочему добавится и гроза. Темпера воздуха в ночное время опустится до +5 градусов, местами также прогнозируются заморозки до -3 градусов. В дневное время температура воздуха поднимется до +22 градусов и до +27 градусов на юге Башкирии.

#Элина Сайфранова#Общество#Погода#Новости Башкирии#Заморозки#Штормовое предупреждение#Дожди и грозы#Дождь
Подпишитесь
Какие улицы перекроют в Уфе 12 июня и какие уже закрыли для подготовки к праздникам
Вчера, 05:06
Мэрия раскрыла программу мероприятий к дню города в Уфе и пообещала кое-что необычное
6 июня 16:07
Мэр Мавлиев дал обещание уфимцам на Днем города
Сегодня, 05:59
В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за гибели школьницы от удара током
Сегодня, 07:52
Дело о пожаре на складе ГСМ «Уфа-Хим» будет контролировать федеральный Следком
Вчера, 12:38
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
8 июня 11:29