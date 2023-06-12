12 июня на дорогах Башкирии экипажи ГИБДД усилены сотрудниками полиции

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Сегодня, 12 июня, на трассах, районных и городских дорогах ГИБДД увеличило количество экипажей. Как сообщает глава ведомства Владимир Севастьянов, службу будут нести дополнительные экипажи сотрудников центрального аппарата и других служб полиции.
Решение было принято после анализа аварийности на дорогах. Меры профилактики будут направлены «на недопущение тяжких дорожно-транспортных происшествий и оказание помощи участникам дорожного движения».
Кроме того, глава ГИБДД также призвал быть готовым к жмуренному торможении при проезде в местах массового скопления граждан.