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12 июня на дорогах Башкирии экипажи ГИБДД усилены сотрудниками полиции

12 июня 2023, 07:20
Фото: 1MI
Число сотрудников ГИБДД и полиции на дорогах было увеличено в связи с празднованием Дня России.

Сегодня, 12 июня, на трассах, районных и городских дорогах ГИБДД увеличило количество экипажей. Как сообщает глава ведомства Владимир Севастьянов, службу будут нести дополнительные экипажи сотрудников центрального аппарата и других служб полиции.

Решение было принято после анализа аварийности на дорогах. Меры профилактики будут направлены «на недопущение тяжких дорожно-транспортных происшествий и оказание помощи участникам дорожного движения».

Кроме того, глава ГИБДД также призвал быть готовым к жмуренному торможении при проезде в местах массового скопления граждан.

#Элина Сайфранова#Общество#ГИБДД#Проверки на дорогах#Проверки водителей#Автомобиль#Автомобилисты
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