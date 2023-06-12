12 июня на дорогах Башкирии экипажи ГИБДД усилены сотрудниками полиции

Сегодня, 12 июня, на трассах, районных и городских дорогах ГИБДД увеличило количество экипажей. Как сообщает глава ведомства Владимир Севастьянов, службу будут нести дополнительные экипажи сотрудников центрального аппарата и других служб полиции.