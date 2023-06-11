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В Башкирии пьяный водитель сбил дерево, дорожный знак и чуть не разрушил частный дом

11 июня 2023, 12:04
Фото: UTV
Сам водитель не пострадал, сообщили UTV в пресс-службе ГИБДД по Стерлитамаку 11 июня.

Минувшей ночью с 10 на 11 июня в Стерлитамаке произошло ДТП, которое учинил нетрезвый водитель иномарки «Фольксваген». Мужчина, к счастью, не навредил никому из живых существ, но «отыгрался» на неодушевленных предметах. Он умудрился врезаться в дерево на пересечении улиц Железнодорожной и Лесной, однако не остановился, а на большой скорости поехал дальше и сбил дорожный знак.

Следующей жертвой пьяного автолюбителя стал частный жилой дом, который получил весьма серьезные повреждения — из здания «вывалилось» окно, разрушения получила стена, а также у домовладения не стало забора.

Автомобиль врезался в жилой дом и перевернулся в центре Уфы
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#ДТП#Происшествия#Новости Башкирии#Дороги#Транспорт#Автомобиль#Ирина Деревянчук
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