В Башкирии пьяный водитель сбил дерево, дорожный знак и чуть не разрушил частный дом

Минувшей ночью с 10 на 11 июня в Стерлитамаке произошло ДТП, которое учинил нетрезвый водитель иномарки «Фольксваген». Мужчина, к счастью, не навредил никому из живых существ, но «отыгрался» на неодушевленных предметах. Он умудрился врезаться в дерево на пересечении улиц Железнодорожной и Лесной, однако не остановился, а на большой скорости поехал дальше и сбил дорожный знак.