В Башкирии намерены построить жилья больше, чем планировалось

— Сегодня объем многоквартирного жилья в стадии строительства уже превышает 3,5 млн квадратных метров», — подчеркнул Егор Родин.

На 2019–2023 годы для республики минстроем России установлен план расселения людей из непригодного для проживания жилфонда в объеме 61 тысяча квадратных метров. На данный момент этот показатель перевыполнен на 51% — 92,3 тысячи квадратных метров.