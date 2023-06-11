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Posted 11 июня 13:08

Published 11 июня 13:08

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Башкирии намерены построить жилья больше, чем планировалось

11 июня 2023, 13:08
В Государственном Собрании — Курултае Башкортостана рассмотрели ход реализации в регионе национального проекта «Жилье и городская среда».

Как напомнил на заседании первый замминистра строительства и архитектуры республики Егор Родин, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» минстроем реализуются два региональных проекта: «Жилье РБ» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда РБ».

За пять месяцев 2023 года, в республике введено в эксплуатацию 1,2 млн квадратных метров жилья. По прогнозам минстроя, годовой план — 2,7 млн квадратных метров жилья — будет достигнут и даже перевыполнен.

— Сегодня объем многоквартирного жилья в стадии строительства уже превышает 3,5 млн квадратных метров», — подчеркнул Егор Родин.
На 2019–2023 годы для республики минстроем России установлен план расселения людей из непригодного для проживания жилфонда в объеме 61 тысяча квадратных метров. На данный момент этот показатель перевыполнен на 51% — 92,3 тысячи квадратных метров.

За это же время в благоустроенные квартиры переселены почти 7,5 тысячи человек, что также на 51% превышает установленный для Башкортостана плановый показатель.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан#Новости
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