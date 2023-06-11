В Башкирии намерены построить жилья больше, чем планировалось

Posted 11 июня 13:08
Published 11 июня 13:08
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Как напомнил на заседании первый замминистра строительства и архитектуры республики Егор Родин, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» минстроем реализуются два региональных проекта: «Жилье РБ» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда РБ».
За пять месяцев 2023 года, в республике введено в эксплуатацию 1,2 млн квадратных метров жилья. По прогнозам минстроя, годовой план — 2,7 млн квадратных метров жилья — будет достигнут и даже перевыполнен.
— Сегодня объем многоквартирного жилья в стадии строительства уже превышает 3,5 млн квадратных метров», — подчеркнул Егор Родин.
На 2019–2023 годы для республики минстроем России установлен план расселения людей из непригодного для проживания жилфонда в объеме 61 тысяча квадратных метров. На данный момент этот показатель перевыполнен на 51% — 92,3 тысячи квадратных метров.
За это же время в благоустроенные квартиры переселены почти 7,5 тысячи человек, что также на 51% превышает установленный для Башкортостана плановый показатель.