В Башкирии два месяца подряд Росстат фиксирует годовую дефляцию

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Башкирии индекс потребительских цен в минувшем мае составил 99,94% к маю 2022 года. Годовую дефляцию в республике аналитики фиксируют второй месяц подряд, в апреле она составляла 99,4%. Так, в прошлом месяце товары подешевели на 2,7% по сравнению с маем 2022, услуги однако подорожали на 8%. Сообщается, что продовольственные товары снизились в цене почти на 2%, непродовольственные — на 3,5%.
Во всей Российской Федерации тем временем в мае годовая инфляция ускорилась до 2,51%. К концу апреля показатель был равен 2,31%, а месячная инфляция составила 0,31%.
Напомним, в ноябре прошлого года Росстат впервые с 2009 года зафиксировал в Башкирии октябрьскую дефляцию, когда потребительские цены в Башкирии снизились на 0,04% по сравнению с сентябрем.