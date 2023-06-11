В Башкирии два месяца подряд Росстат фиксирует годовую дефляцию

В Башкирии индекс потребительских цен в минувшем мае составил 99,94% к маю 2022 года. Годовую дефляцию в республике аналитики фиксируют второй месяц подряд, в апреле она составляла 99,4%. Так, в прошлом месяце товары подешевели на 2,7% по сравнению с маем 2022, услуги однако подорожали на 8%. Сообщается, что продовольственные товары снизились в цене почти на 2%, непродовольственные — на 3,5%.