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В Башкирии два месяца подряд Росстат фиксирует годовую дефляцию

11 июня 2023, 10:22
Фото: 1MI
О том, что инфляция в республике сменилась дефляцией со ссылкой на Росстат сообщал РБК-Уфа 11 июня.

В Башкирии индекс потребительских цен в минувшем мае составил 99,94% к маю 2022 года. Годовую дефляцию в республике аналитики фиксируют второй месяц подряд, в апреле она составляла 99,4%. Так, в прошлом месяце товары подешевели на 2,7% по сравнению с маем 2022, услуги однако подорожали на 8%. Сообщается, что продовольственные товары снизились в цене почти на 2%, непродовольственные — на 3,5%.

Во всей Российской Федерации тем временем в мае годовая инфляция ускорилась до 2,51%. К концу апреля показатель был равен 2,31%, а месячная инфляция составила 0,31%.

Напомним, в ноябре прошлого года Росстат впервые с 2009 года зафиксировал в Башкирии октябрьскую дефляцию, когда потребительские цены в Башкирии снизились на 0,04% по сравнению с сентябрем.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Экономика#Новости Башкирии#Цены
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