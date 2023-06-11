В Башкирии девочка погибла от мощного удара электричества

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Сегодня в городе Давлеканово в Башкирии произошла трагедия, которая унесла жизнь ребенка. Подробностей инцидента пока не сообщается, «Башинформу» собственный источник сообщил, что ребенок неким неизвестным образом задел электропровод — девочку сильно ударило током. Что 14-летняя девочка делала рядом с путями не сообщается.
Известно, что девочка погибла не сразу, ее доставили в горбольницу, однако спустя 38 минут после прибытия пострадавшей в учреждение она скончалась.
Напомним, в конце минувшей рабочей недели в Башкирии двое подростков упали с высоты нескольких этажей и получили травмы, мальчик упавший с третьего на второй этаж недостроя оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Он играл с друзьями и именно они вызвали ему скорую помощь. Девочка упала с высоты второго этажа и по предварительным данным это был несчастный случай.