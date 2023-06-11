В Башкирии девочка погибла от мощного удара электричества

Напомним, в конце минувшей рабочей недели в Башкирии двое подростков упали с высоты нескольких этажей и получили травмы, мальчик упавший с третьего на второй этаж недостроя оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Он играл с друзьями и именно они вызвали ему скорую помощь. Девочка упала с высоты второго этажа и по предварительным данным это был несчастный случай.