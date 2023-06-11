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В Башкирии девочка погибла от мощного удара электричества

11 июня 2023, 15:24
Фото: 1MI

В Башкирии от удара тока близ железнодорожных путей погибла 14-летняя девочка

В больницу пострадавшую доставили живой, но через 38 минут врачи вынуждены были констатировать ее смерть, сообщает ИА «Башинформ» 11 июня.
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Дети

Сегодня в городе Давлеканово в Башкирии произошла трагедия, которая унесла жизнь ребенка. Подробностей инцидента пока не сообщается, «Башинформу» собственный источник сообщил, что ребенок неким неизвестным образом задел электропровод — девочку сильно ударило током. Что 14-летняя девочка делала рядом с путями не сообщается.

Известно, что девочка погибла не сразу, ее доставили в горбольницу, однако спустя 38 минут после прибытия пострадавшей в учреждение она скончалась.

Напомним, в конце минувшей рабочей недели в Башкирии двое подростков упали с высоты нескольких этажей и получили травмы, мальчик упавший с третьего на второй этаж недостроя оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Он играл с друзьями и именно они вызвали ему скорую помощь. Девочка упала с высоты второго этажа и по предварительным данным это был несчастный случай.

В Башкирии подросток скончался от удара электрическим током
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#18+#Новости Башкирии#Дети
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