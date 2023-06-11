В арке «кривого» дома в Уфе расцвели пионы и цвести они будут круглый год

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Демском районе очередной «Башкирский дворик», который сейчас оборудуют во дворах по улицам Левитана и Ухтомского, расцвел пышным цветом. В арке дома по адресу улица Ухтомского, 11, который местные жители называют «кривым» из-за его формы, появилось граффити с яркими цветущими пионами, а потолок самой арки декорировали зонтиками.
Работу художников высоко оценили как районные власти, так и мэр города Ратмир Мавлиев. Mkset сегодня уже сообщал о том, что администрация Кировского района города Уфы объявила тендер по поиску подрядчиков, которые изготовят деревянные скульптуры по мотивом сказки Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес». За работу власти готовы выложить максимум миллион рублей.