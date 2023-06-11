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В арке «кривого» дома в Уфе расцвели пионы и цвести они будут круглый год

11 июня 2023, 09:33
Фото: vk.com/Антон Тарасов

Мэр Уфы показал как обычную арку в «кривом» доме превратили в арт-объект

Фото преображения дома на окраине Ратмир Мавлиев опубликовал в соцсетях 11 июня.

В Демском районе очередной «Башкирский дворик», который сейчас оборудуют во дворах по улицам Левитана и Ухтомского, расцвел пышным цветом. В арке дома по адресу улица Ухтомского, 11, который местные жители называют «кривым» из-за его формы, появилось граффити с яркими цветущими пионами, а потолок самой арки декорировали зонтиками.

Работу художников высоко оценили как районные власти, так и мэр города Ратмир Мавлиев. Mkset сегодня уже сообщал о том, что администрация Кировского района города Уфы объявила тендер по поиску подрядчиков, которые изготовят деревянные скульптуры по мотивом сказки Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес». За работу власти готовы выложить максимум миллион рублей.

Фото: коллаж из фото Антона Тарасова
Мэр города в Башкирии показал изменившийся до неузнаваемости арт-объект
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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Дворы#Искусство
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