В арке «кривого» дома в Уфе расцвели пионы и цвести они будут круглый год

В Демском районе очередной «Башкирский дворик», который сейчас оборудуют во дворах по улицам Левитана и Ухтомского, расцвел пышным цветом. В арке дома по адресу улица Ухтомского, 11, который местные жители называют «кривым» из-за его формы, появилось граффити с яркими цветущими пионами, а потолок самой арки декорировали зонтиками.