Правильность формы несущественна: Уфа даст 1 млн за героев из «Алисы в стране чудес»

Напомним, не так давно из центра Уфы исчез коричневый сын на велосипеде, часть композиции из отца и сына на велосипедах на остановке «округ Галле». Эти памятники за авторством Халита Галиуллина нередко подвергались критике, однако занимается ли Халит Галиуллин деревянным зодчеством и будет ли он претендовать на создание сказочных скульптур пока неизвестно.