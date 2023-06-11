Правильность формы несущественна: Уфа даст 1 млн за героев из «Алисы в стране чудес»

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:15
В Уфе в рамках программы «Башкирские дворики» идет благоустройство во дворах домов по улицам Степана Кувыкина, 14 и Рабкоров, 1,3,5 и 5/1 и 5/2. Как ранее уже сообщал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, данный «Башкирский дворик» должны будут украсить малые архитектурные формы, а если быть точнее, то деревянные скульптуры персонажей из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
Дома в этом «Башкирском дворике» уже украшают сюжеты из сказки, теперь же администрация Кировского района ищет подрядчика, который создаст деревянных героев этой сказки. Начальная цена аукциона, которая при торгах может лишь уменьшаться, составила 1 млн рублей. Заявку на участие в аукционе можно подать до 15 июня.
Напомним, не так давно из центра Уфы исчез коричневый сын на велосипеде, часть композиции из отца и сына на велосипедах на остановке «округ Галле». Эти памятники за авторством Халита Галиуллина нередко подвергались критике, однако занимается ли Халит Галиуллин деревянным зодчеством и будет ли он претендовать на создание сказочных скульптур пока неизвестно.