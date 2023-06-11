Пилот самолета из Уфы снял на видео то, что можно увидеть лишь из кабины экипажа

Пилот из Уфы Виктор Филиппов записал на видео процесс взлета и опубликовал у себя в социальных сетях. Сначала большая крылатая птица «петляет», чтобы доехать до самой взлетной полосы, а потом несется по ней и взмывает в небо. Видео немного ускоренно, что делает его более впечатляющим.