Пилот самолета из Уфы снял на видео то, что можно увидеть лишь из кабины экипажа

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Пилот из Уфы Виктор Филиппов записал на видео процесс взлета и опубликовал у себя в социальных сетях. Сначала большая крылатая птица «петляет», чтобы доехать до самой взлетной полосы, а потом несется по ней и взмывает в небо. Видео немного ускоренно, что делает его более впечатляющим.
— Буксировка, запуск двигателей, руление, взлет и набор высоты из Уфы, — подписал видео Филиппов.
Mkset не так давно общался с другим пилотом из Уфы Игорем Лясовичем и он развеял миф о том, что количество авиаинцидентов увеличилось, а безопасность полетов стала ниже. По мнению Лясовича количество происшествий на одно воздушное судно снизилось, а летать стало безопаснее.
Однако при этом число самолетов лишь растет, а у людей появились спецсредства с которыми можно отслеживать полеты, от этого по мнению собеседника Mkset и создается ощущение, что авиапроисшествия случаются чаще.