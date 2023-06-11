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Пилот самолета из Уфы снял на видео то, что можно увидеть лишь из кабины экипажа

11 июня 2023, 11:34
Фото: 1MI

Процесс разгона и взлета самолета из Уфы показал снял на видео его пилот

Взлет из Уфы глазами пилота заснял и опубликовал пилот Виктор Филиппов в соцсетях 11 июня

Пилот из Уфы Виктор Филиппов записал на видео процесс взлета и опубликовал у себя в социальных сетях. Сначала большая крылатая птица «петляет», чтобы доехать до самой взлетной полосы, а потом несется по ней и взмывает в небо. Видео немного ускоренно, что делает его более впечатляющим.

Видео: видео из соцсетей Виктора Филиппова
— Буксировка, запуск двигателей, руление, взлет и набор высоты из Уфы, — подписал видео Филиппов.

Mkset не так давно общался с другим пилотом из Уфы Игорем Лясовичем и он развеял миф о том, что количество авиаинцидентов увеличилось, а безопасность полетов стала ниже. По мнению Лясовича количество происшествий на одно воздушное судно снизилось, а летать стало безопаснее.

Однако при этом число самолетов лишь растет, а у людей появились спецсредства с которыми можно отслеживать полеты, от этого по мнению собеседника Mkset и создается ощущение, что авиапроисшествия случаются чаще.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Общество#Новости Уфы#Транспорт#Самолет#Видео
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