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Не забудьте зонт! 12 июня гуляния в Уфе пройдут с дождем и шквалистым ветром

11 июня 2023, 07:31
Фото: 1MI

Синоптики предупредили, что на День города в Уфе будут дожди, град и сильный ветер

Температура воздуха в праздничный день будет колебаться в пределах от 16 до 18 градусов.

Праздничный день 12 июня, в который отмечаются сразу три масштабных события, День России, День города Уфа и День рождения Салавата Юлаева, по прогнозам синоптиков будет ненастным.

Дневная температура воздуха будет весьма прохладной, от 16 до 18 градусов. При этом в столице прогнозируется усиление ветра, причем шквалистым. Также есть вероятность гроз, так что собираясь на праздничные гуляния стоит задуматься о зонте или же дождевике.

О том какие мероприятия в честь праздников пройдут в столице Mkset писал здесь. Также известно и то, как в понедельник 12 июня изменится схема и график работы общественного транспорта.

Стало известно, кто из звезд приедет в Уфу на День города
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Погода#Новости Уфы
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