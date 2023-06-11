Не забудьте зонт! 12 июня гуляния в Уфе пройдут с дождем и шквалистым ветром

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Праздничный день 12 июня, в который отмечаются сразу три масштабных события, День России, День города Уфа и День рождения Салавата Юлаева, по прогнозам синоптиков будет ненастным.
Дневная температура воздуха будет весьма прохладной, от 16 до 18 градусов. При этом в столице прогнозируется усиление ветра, причем шквалистым. Также есть вероятность гроз, так что собираясь на праздничные гуляния стоит задуматься о зонте или же дождевике.
О том какие мероприятия в честь праздников пройдут в столице Mkset писал здесь. Также известно и то, как в понедельник 12 июня изменится схема и график работы общественного транспорта.