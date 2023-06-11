Не забудьте зонт! 12 июня гуляния в Уфе пройдут с дождем и шквалистым ветром

Дневная температура воздуха будет весьма прохладной, от 16 до 18 градусов. При этом в столице прогнозируется усиление ветра, причем шквалистым. Также есть вероятность гроз, так что собираясь на праздничные гуляния стоит задуматься о зонте или же дождевике.