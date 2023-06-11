На севере Башкирии полностью закрыли для машин уже второй мост

По данным местных жителей на указанном мосту через реку Киебак дорожное покрытие пришло в непотребное состояние. Собственно по этой же причине перекрыли и мосте через реку Быстрый Танып у «соседей» в Бураевском районе. Там на прошлой неделе произошло разрушение асфальтового покрытия и образовалась трещина на поперечной балке.