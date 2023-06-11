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На севере Башкирии полностью закрыли для машин уже второй мост

11 июня 2023, 06:14
Фото: vk.com/Подслушано Калтасы

В Башкирии для машин закрыли мост через реку Киебак на трассе Кузбаево-Янаул

Об ограничении движения и о том, как объехать закрытый мост в telegram-канале рассказал глава регионального ГИБДД 10 июня.

Вслед за закрытием моста через реку Быстрый Танып в Бураевском районе стало известно о еще одном закрытом на ремонт путепроводе. На этот раз на неопределенный срок перекрыли мост в соседнем Калтасинском районе, речь идет о мосте через реку Киебак на автодороге Кузбаево-Янаул.

Сроки завершения ремонтных работ открыты и о завершении работ профильные ведомства сообщат дополнительно. На данный момент известна лишь схема объезда перекрытого на ремонт путепровода.

По данным местных жителей на указанном мосту через реку Киебак дорожное покрытие пришло в непотребное состояние. Собственно по этой же причине перекрыли и мосте через реку Быстрый Танып у «соседей» в Бураевском районе. Там на прошлой неделе произошло разрушение асфальтового покрытия и образовалась трещина на поперечной балке.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Дороги#Новости Башкирии
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