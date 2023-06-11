На севере Башкирии полностью закрыли для машин уже второй мост

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Вслед за закрытием моста через реку Быстрый Танып в Бураевском районе стало известно о еще одном закрытом на ремонт путепроводе. На этот раз на неопределенный срок перекрыли мост в соседнем Калтасинском районе, речь идет о мосте через реку Киебак на автодороге Кузбаево-Янаул.
Сроки завершения ремонтных работ открыты и о завершении работ профильные ведомства сообщат дополнительно. На данный момент известна лишь схема объезда перекрытого на ремонт путепровода.
По данным местных жителей на указанном мосту через реку Киебак дорожное покрытие пришло в непотребное состояние. Собственно по этой же причине перекрыли и мосте через реку Быстрый Танып у «соседей» в Бураевском районе. Там на прошлой неделе произошло разрушение асфальтового покрытия и образовалась трещина на поперечной балке.