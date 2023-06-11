mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Изображение материала

«На праздник к вам попасть мечтал»: Нашествие молодых лосей в Уфу продолжается

11 июня 2023, 05:40
Фото: telegram-канал "Честно говоря"

В Уфе на путях у стадиона Гастелло обнаружили двух молодых лосей

Юные особи с интересом разглядывали горожан, которые снимали их на видео, опубликованное в соцсетях 11 июня.

В Уфе вновь заметили молодых лосей. Двое животных сегодня, 11 июня, ранним утром чинно прогуливались прямо по трамвайным путям близ Индустриального шоссе. Даже проезжающие машины и горожане в них не смущали лесных гостей.

Видео: telegram-канал "Честно говоря"

Только за май и июнь в Уфе неоднократно фиксировали визиты лосей в город, причем отнюдь не в самые отдаленные его районы. Так уфимский таксист заметил молодых животных в районе улицы Киекбаева и даже проводил их в лес для их же безопасности.

В республике были и печальные истории, так в конце мая в Стерлитамаке лось забрел в магазин, вышел оттуда он самостоятельно, но побежал и врезался в забор, упал и вскоре скончался от полученных травм. Лось повредил позвоночник, а ветеринары выявили у него проблемы с сердцем на фоне жары и «городского» стресса. Были печальные новости о лосях и в Уфе, в конце мая двое лосей попали под колеса грузовых поездов.

Лоси атаковали деревню под Уфой
Узнать подробнее
Читайте также:
Ученый объяснил нашествие лосей на дорогах Уфы
#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Видео
Подпишитесь
Какие улицы перекроют в Уфе 12 июня и какие уже закрыли для подготовки к праздникам
Сегодня, 05:06
На севере Башкирии полностью закрыли для машин уже второй мост
Сегодня, 06:14
Не забудьте зонт! 12 июня гуляния в Уфе пройдут с дождем и шквалистым ветром
Сегодня, 07:31
Хабиров раскрыл боевые задачи участников СВО из Башкирии
9 июня 09:47
Уровень заболеваемости ВИЧ в Башкирии за год вырос на 17%
Вчера, 14:57
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
8 июня 11:29