«На праздник к вам попасть мечтал»: Нашествие молодых лосей в Уфу продолжается

В республике были и печальные истории, так в конце мая в Стерлитамаке лось забрел в магазин, вышел оттуда он самостоятельно, но побежал и врезался в забор, упал и вскоре скончался от полученных травм. Лось повредил позвоночник, а ветеринары выявили у него проблемы с сердцем на фоне жары и «городского» стресса. Были печальные новости о лосях и в Уфе, в конце мая двое лосей попали под колеса грузовых поездов.