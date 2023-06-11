«На праздник к вам попасть мечтал»: Нашествие молодых лосей в Уфу продолжается

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 12:23
В Уфе вновь заметили молодых лосей. Двое животных сегодня, 11 июня, ранним утром чинно прогуливались прямо по трамвайным путям близ Индустриального шоссе. Даже проезжающие машины и горожане в них не смущали лесных гостей.
Только за май и июнь в Уфе неоднократно фиксировали визиты лосей в город, причем отнюдь не в самые отдаленные его районы. Так уфимский таксист заметил молодых животных в районе улицы Киекбаева и даже проводил их в лес для их же безопасности.
В республике были и печальные истории, так в конце мая в Стерлитамаке лось забрел в магазин, вышел оттуда он самостоятельно, но побежал и врезался в забор, упал и вскоре скончался от полученных травм. Лось повредил позвоночник, а ветеринары выявили у него проблемы с сердцем на фоне жары и «городского» стресса. Были печальные новости о лосях и в Уфе, в конце мая двое лосей попали под колеса грузовых поездов.