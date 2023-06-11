Какие улицы перекроют в Уфе 12 июня и какие уже закрыли для подготовки к праздникам

Уже перекрыты и останутся перекрытыми до конца сегодняшнего дня еще два участка в центре, а именно часть улицы Чернышевского от Ленина до Мустая Карима и улица Мустая Карима от Коммунистической до Чернышевского. Перекрыты эти улицы будут и в сам праздник, в мэрии главной площадкой называют именно улицы Ленина и Чернышевского, которые станут частично пешеходными в праздничный день.