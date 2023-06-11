Какие улицы перекроют в Уфе 12 июня и какие уже закрыли для подготовки к праздникам

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Уже сегодня, 11 июня в Уфе начались перекрытия улиц. Так для подготовки к празднику сегодня в воскресенье с 6 утра и до наступления полуночи перекрыли участок самой центральной улицы Ленина, ограниченный улицами Коммунистической и Кирова.
Уже перекрыты и останутся перекрытыми до конца сегодняшнего дня еще два участка в центре, а именно часть улицы Чернышевского от Ленина до Мустая Карима и улица Мустая Карима от Коммунистической до Чернышевского. Перекрыты эти улицы будут и в сам праздник, в мэрии главной площадкой называют именно улицы Ленина и Чернышевского, которые станут частично пешеходными в праздничный день.
В ночь с воскресенья на понедельник, с 12 июня на сутки, до наступления 13 июня перекроют проезд-дублер улицы Маршала Жукова вдоль парка «Кашкадан». Там будет проходить фестиваль «Свет воды».
Завтра, 12 июня в 6 утра перекроют движение по внутреннему проезду вдоль проспекта Октября от Южного до Северного проездов. Сам проспект Октября от Южного до Северного проездов с 20:00 до 23:00 также перекроют для того, чтобы Уфа могла полюбоваться праздничным салютом.
12 июня с 10:00 до 23:00 будет закрыта парковка Русдрамтеатра, а также проезд вдоль театра и площади имени Ленина.
Ранее Mkset сообщал как в Уфе в праздничный день изменится схема движения общественного транспорта и до скольки будет продлена его работа.