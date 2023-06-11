Гонщик из Уфы во Франции вылетел с трассы марафонской гонки и получил повреждения

Легендарный гонщик родом из Уфы Даниил Квят попал в аварию в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». К счастью в происшествии пострадал только сам гоночный автомобиль, сам спортсмен остался жив и здоров. До происшествия Квят шел пятым, однако полученные в столкновении со стеной повреждения болида вернуться в гонку уже не позволяли.