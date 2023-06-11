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Гонщик из Уфы во Франции вылетел с трассы марафонской гонки и получил повреждения

11 июня 2023, 12:55
Фото: 1MI

Гонщик из Уфы Даниил Квят на гонке в Ле-Мана вылетел с трассы и врезался в стену

К счастью спортсмен не пострадал, сообщает Матч ТВ 11 июня.

Легендарный гонщик родом из Уфы Даниил Квят попал в аварию в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». К счастью в происшествии пострадал только сам гоночный автомобиль, сам спортсмен остался жив и здоров. До происшествия Квят шел пятым, однако полученные в столкновении со стеной повреждения болида вернуться в гонку уже не позволяли.

Напомним, пилот Формулы-1 Даниил Квят в марте 2022 года после начала СВО отказался от участия в гонках и соревнованиях, проводимых Международной автомобильной федерацией, также известной как FIA.

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#Ирина Деревянчук#В мире#ДТП#Новости Уфы#Новости Башкирии#Автомобиль
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