Гонщик из Уфы во Франции вылетел с трассы марафонской гонки и получил повреждения

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Легендарный гонщик родом из Уфы Даниил Квят попал в аварию в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». К счастью в происшествии пострадал только сам гоночный автомобиль, сам спортсмен остался жив и здоров. До происшествия Квят шел пятым, однако полученные в столкновении со стеной повреждения болида вернуться в гонку уже не позволяли.
Напомним, пилот Формулы-1 Даниил Квят в марте 2022 года после начала СВО отказался от участия в гонках и соревнованиях, проводимых Международной автомобильной федерацией, также известной как FIA.