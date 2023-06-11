Глава района Башкирии сделал откровенное заявление о экологическом происшествии

Напомним, в прошлом году мор рыбы был зафиксирован сначала местными жителями, а затем и специалистами в реке Узень в Кармаскалинском районе. В ходе расследования было установлено, что молочная ферма «Урожай» сваливала навоз крупного рогатого скота вблизи трех рек в Кармаскалинском районе. Обильные дожди смыли отходы в притоки реки Узень — реки Сокат, Кляуле. Из-за этого в водоемах массово погибла рыба.