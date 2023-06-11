Глава района Башкирии сделал откровенное заявление о экологическом происшествии

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Короткий, но важный пост появился в социальных сетях главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова. Он опубликовал фотографии местной реки Большой Кизил и фотографию рыбы, которая всплыла на поверхность воды.
— В сети Интернет опубликована запись о гибели рыбы на реке Большой Кизил. Для изучения вопроса подключаем экологов и другие надзорные органы. О текущей ситуации будем информировать, — дал лаконичную информацию глава района.
Напомним, в прошлом году мор рыбы был зафиксирован сначала местными жителями, а затем и специалистами в реке Узень в Кармаскалинском районе. В ходе расследования было установлено, что молочная ферма «Урожай» сваливала навоз крупного рогатого скота вблизи трех рек в Кармаскалинском районе. Обильные дожди смыли отходы в притоки реки Узень — реки Сокат, Кляуле. Из-за этого в водоемах массово погибла рыба.