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Глава района Башкирии сделал откровенное заявление о экологическом происшествии

11 июня 2023, 12:18
Фото: 1MI

Глава Абзелиловского района Башкирии заявил о гибели рыбы в реке Большой Кизил

О странном происшествию с рыбой в соцсетях рассказал Ильдар Нафиков 10 июня.

Короткий, но важный пост появился в социальных сетях главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова. Он опубликовал фотографии местной реки Большой Кизил и фотографию рыбы, которая всплыла на поверхность воды.

— В сети Интернет опубликована запись о гибели рыбы на реке Большой Кизил. Для изучения вопроса подключаем экологов и другие надзорные органы. О текущей ситуации будем информировать, — дал лаконичную информацию глава района.

Напомним, в прошлом году мор рыбы был зафиксирован сначала местными жителями, а затем и специалистами в реке Узень в Кармаскалинском районе. В ходе расследования было установлено, что молочная ферма «Урожай» сваливала навоз крупного рогатого скота вблизи трех рек в Кармаскалинском районе. Обильные дожди смыли отходы в притоки реки Узень — реки Сокат, Кляуле. Из-за этого в водоемах массово погибла рыба.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Экология
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