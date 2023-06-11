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День города пройдет, перекрытый проспект останется: Власти Уфы сделали заявление

11 июня 2023, 11:11
Фото: 1MI

В Уфе сразу после Дня города 13 июня перекроют два участка проспекта Октября

О ближайших планах на ремонт проспекта Октября рассказали в мэрии Уфы 11 июня.

Праздники и связанные с ними перекрытия дорог в башкирской столице пройдут, но сами перекрытия останутся. Не самую приятную для горожан новость озвучили в пресс-службе мэрии Уфы — проспект Октября уже во вторник 13 июня перекроют сразу на двух участках.

Ремонтные работы будут проводиться на двух участках одной из главных городских магистралей, первый участок — от улицы Шафиева до Южного проезда. второй близ улицы Чудинова на участке до 1629 км (район Городского дворца культуры).

Разумеется в связи с ограничениями изменится и схема движения общественного транспорта. Жителей и гостей столицы просят с пониманием принять объявленные ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Ранее Mkset сообщал какие улицы в Уфе перекроют в праздничный день 12 июня.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Дороги#Общественный транспорт#Город#Уфа
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