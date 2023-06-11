День города пройдет, перекрытый проспект останется: Власти Уфы сделали заявление

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Праздники и связанные с ними перекрытия дорог в башкирской столице пройдут, но сами перекрытия останутся. Не самую приятную для горожан новость озвучили в пресс-службе мэрии Уфы — проспект Октября уже во вторник 13 июня перекроют сразу на двух участках.
Ремонтные работы будут проводиться на двух участках одной из главных городских магистралей, первый участок — от улицы Шафиева до Южного проезда. второй близ улицы Чудинова на участке до 1629 км (район Городского дворца культуры).
Разумеется в связи с ограничениями изменится и схема движения общественного транспорта. Жителей и гостей столицы просят с пониманием принять объявленные ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Ранее Mkset сообщал какие улицы в Уфе перекроют в праздничный день 12 июня.