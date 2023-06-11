День города пройдет, перекрытый проспект останется: Власти Уфы сделали заявление

Праздники и связанные с ними перекрытия дорог в башкирской столице пройдут, но сами перекрытия останутся. Не самую приятную для горожан новость озвучили в пресс-службе мэрии Уфы — проспект Октября уже во вторник 13 июня перекроют сразу на двух участках.