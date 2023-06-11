Дело о пожаре на складе ГСМ «Уфа-Хим» будет контролировать федеральный Следком

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Главный следователь России, глафа Следкома Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил главе СУ по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела, которое вчера 10 июня возбудили в Уфе после пожара, который вечером пятницы 9 июня напугал всю Уфу. Предварительная причина пожара уже озвучена, однако ход расследования дела, возбужденного по ч. 1 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
По версии следствия, в результате несоблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, связанных с хранением и использованием легковоспламеняющихся веществ в резервуарах, произошло их возгорание.
Пожар тушили три часа более 100 человек и 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер. Известно что в пожаре пострадал один человек, в день пожара его с ожогами госпитализировали.