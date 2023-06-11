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Дело о пожаре на складе ГСМ «Уфа-Хим» будет контролировать федеральный Следком

11 июня 2023, 12:38
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

О расследовании уголовного дела о пожаре на складе ГСМ в Уфе доложат Бастрыкину

О том, что о пожаре, напугавшем всю Уфу Владимиру Архангельскому поручили доложить в Москву, сообщила пресс-служба федерального следкома 11 июня.

Главный следователь России, глафа Следкома Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил главе СУ по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела, которое вчера 10 июня возбудили в Уфе после пожара, который вечером пятницы 9 июня напугал всю Уфу. Предварительная причина пожара уже озвучена, однако ход расследования дела, возбужденного по ч. 1 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По версии следствия, в результате несоблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, связанных с хранением и использованием легковоспламеняющихся веществ в резервуарах, произошло их возгорание.

Пожар тушили три часа более 100 человек и 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер. Известно что в пожаре пострадал один человек, в день пожара его с ожогами госпитализировали.

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