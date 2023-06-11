Башкирские предприятия получат ответы на вопросы об экспорте в Белоруссию

— За первый квартал текущего года Беларусь занимает четвертое место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей 7,6 процента, — информировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — За этот период мы фиксируем рост взаимного товарооборота на 57,3 процента по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года. По итогам прошлого года продовольственные товары заняли порядка пяти процентов от общей доли экспорта в Беларусь. Потенциал для развития поставок в этой отрасли имеется, а вебинар от РЭЦ поможет нашим предпринимателям узнать об особенностях экспорта данной товарной группы в Беларусь.

Руководитель представительства РЭЦ в Беларуси Виктор Доронкевич расскажет о специфике и текущем состоянии потребительского рынка, правилах ведения бизнеса и взаимодействия с крупными белорусскими ритейлерами и дистрибьюторами, организации сертификации и иных особенностях, с которыми могут столкнуться российские экспортеры в условиях ограничений. Кроме того, в ходе онлайн-мероприятия участники смогут получить ответы на интересующие вопросы и уточнить перспективы выхода компаний на рынок Белоруссии. Более того, свои рекомендации по работе в целевой стране в рамках рубрики «Мнение эксперта» предложат приглашенные эксперты.