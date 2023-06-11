mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня 13:25

Published 11 июня 13:25

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Башкирские предприятия получат ответы на вопросы об экспорте в Белоруссию

11 июня 2023, 13:25
Экспортно ориентированные компании региона приглашаются на консультацию по продвижению товаров на рынок Беларуси, сообщает пресс-служба правительства республики.

Российский экспортный центр 21 июня проведет международную онлайн-консультацию на тему «Продвижение экспорта российских товаров группы FMCG (продуктов питания и товаров народного потребления) в Республику Беларусь».

— За первый квартал текущего года Беларусь занимает четвертое место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей 7,6 процента, — информировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — За этот период мы фиксируем рост взаимного товарооборота на 57,3 процента по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года. По итогам прошлого года продовольственные товары заняли порядка пяти процентов от общей доли экспорта в Беларусь. Потенциал для развития поставок в этой отрасли имеется, а вебинар от РЭЦ поможет нашим предпринимателям узнать об особенностях экспорта данной товарной группы в Беларусь.
Руководитель представительства РЭЦ в Беларуси Виктор Доронкевич расскажет о специфике и текущем состоянии потребительского рынка, правилах ведения бизнеса и взаимодействия с крупными белорусскими ритейлерами и дистрибьюторами, организации сертификации и иных особенностях, с которыми могут столкнуться российские экспортеры в условиях ограничений. Кроме того, в ходе онлайн-мероприятия участники смогут получить ответы на интересующие вопросы и уточнить перспективы выхода компаний на рынок Белоруссии. Более того, свои рекомендации по работе в целевой стране в рамках рубрики «Мнение эксперта» предложат приглашенные эксперты.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной указом президента Владимира Путина, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
Подпишитесь
«Все дохлые»: в Башкирии пасечники вновь рассказали о массовой гибели пчел
Сегодня, 09:19
Каким будет лето в Башкирии в 2023 году
Сегодня, 06:33
«Кайфанула донельзя»: Настя Ивлеева поделилась впечатлениями от Уфы и уфимцев
Сегодня, 05:28
Вторая попытка: проект крематория в Уфе повторно направили на госэкспертизу
Сегодня, 08:17
Уголовное дело возбуждено в истории с загнивающим детсадом в Башкирии
Сегодня, 07:36
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
8 июня 11:29