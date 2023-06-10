В Уфе задержали 20-летнего водителя без прав, перевозившего пассажира на крыше авто

Как стало известно, за рулем «Мерседеса» находился 20-летний жители Уфимского района, у которого не было водительских прав. По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, в отношении молодого человека было составлено сразу несколько административных материалов. Среди них управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, нарушение Правил перевозки людей, управление автомобилем без полиса ОСАГО и управление транспортом, на котором установлены стекла светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента.