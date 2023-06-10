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В Уфе задержали 20-летнего водителя без прав, перевозившего пассажира на крыше авто

10 июня 2023, 09:31
Фото: 1MI
Об иномарке, на крыше которой перевозили пассажира, уфимцы проинформировали МВД по РБ и региональную Госавтоинспекцию, сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов

Ранее жители Уфы обратили внимание на автомобиль «Мерседес», на крыше которого во время езды сидел неизвестный молодой человек. Об этом информировали сотрудников МВД по РБ. Позднее данная информация также подтвердилась в телеграм-чате региональной Госавтоинспекции.

Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram

Как стало известно, за рулем «Мерседеса» находился 20-летний жители Уфимского района, у которого не было водительских прав. По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, в отношении молодого человека было составлено сразу несколько административных материалов. Среди них управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, нарушение Правил перевозки людей, управление автомобилем без полиса ОСАГО и управление транспортом, на котором установлены стекла светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента.

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#Азамат Нухов#Происшествия#Город#Новости Уфы#Автомобиль#ГИБДД
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