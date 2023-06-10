В Уфе вынесли приговор 50-летнему криминальному авторитету

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Сообщается, что уроженец Кабардино-Балкарии несколькими годами ранее получил криминальный статус «положенца». Данный статус в криминальной среде наделял того полномочиями по выстраиванию устойчивых связей между представителями тех или иных преступных групп, а также координации их действий. Помимо этого криминальные элементы обязаны были подчиняться мужчине, в том числе выполнять его указания и распоряжения.
— Пользуясь среди них безоговорочным авторитетом он осуществлял полный контроль и координацию их преступной деятельности, назначал «смотрящих» за исправительными учреждениями и условно разделенными районами Башкирии, с целью последующего систематического сбора денежных средств в «общак», — прокомментировали в ФСБ.
Своей вины в ходе судебных слушаний мужчина не признал. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Башкирии было возбуждено уголовное дело в отношении Тимура Капба. По данным УФСБ, Капба, в 2013 году мужчина получил криминальный статус «вора в законе». В соответствии сосвоим статусом тот «управлял действиями лиц из уголовно-преступной среды в республике, обязывал подчиняться его распоряжениям и указаниям, вносить денежные средства в так называемый „общак“, соблюдать криминальные правила и традиции.