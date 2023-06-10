В Уфе вынесли приговор 50-летнему криминальному авторитету

Сообщается, что уроженец Кабардино-Балкарии несколькими годами ранее получил криминальный статус «положенца». Данный статус в криминальной среде наделял того полномочиями по выстраиванию устойчивых связей между представителями тех или иных преступных групп, а также координации их действий. Помимо этого криминальные элементы обязаны были подчиняться мужчине, в том числе выполнять его указания и распоряжения.