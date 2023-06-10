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В Роспотребнадзоре сообщили об изменениях в воздухе Уфы после пожара на жд-станции

10 июня 2023, 11:05
Фото: 1MI

Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ после пожара у вокзала в Уфе

ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе Уфы не превысила нормы, сообщает пресс-службу регионального Роспотребнадзора

Как сообщили в пресс-службе ведомства, отбор проб и исследования на содержание продуктов горения проводился в трёх контрольных точках. Подчеркивается, что исследования проводилась с учетом направления и скорости ветра.

Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе выявлено не было. Отмечается, что отсутствию накопления вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, а также их дальнейшему рассеиванию во многом способствовали погодные условия.

Напомним, днем ранее, 9 июня, в Уфе произошел крупный пожар в здании, где располагался склад для хранения горюче-смазочных материалов. По информации пресс-службы МЧС по РБ, пожар был локализован на площади порядка 500 квадратных метров.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Пожар#Происшествия#Погода#Загрязнение воздуха#Качество воздуха#Пожар на жд-станции в Уфе: горит склад горюче смазочных материалов
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