В Роспотребнадзоре сообщили об изменениях в воздухе Уфы после пожара на жд-станции

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
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Updated Сегодня, 15:01
Как сообщили в пресс-службе ведомства, отбор проб и исследования на содержание продуктов горения проводился в трёх контрольных точках. Подчеркивается, что исследования проводилась с учетом направления и скорости ветра.
Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе выявлено не было. Отмечается, что отсутствию накопления вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, а также их дальнейшему рассеиванию во многом способствовали погодные условия.
Напомним, днем ранее, 9 июня, в Уфе произошел крупный пожар в здании, где располагался склад для хранения горюче-смазочных материалов. По информации пресс-службы МЧС по РБ, пожар был локализован на площади порядка 500 квадратных метров.