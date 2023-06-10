В Роспотребнадзоре сообщили об изменениях в воздухе Уфы после пожара на жд-станции

Как сообщили в пресс-службе ведомства, отбор проб и исследования на содержание продуктов горения проводился в трёх контрольных точках. Подчеркивается, что исследования проводилась с учетом направления и скорости ветра.



Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе выявлено не было. Отмечается, что отсутствию накопления вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, а также их дальнейшему рассеиванию во многом способствовали погодные условия.