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В результате массового ДТП на улице Менделеева в Уфе пострадала 10-летняя девочка

10 июня 2023, 13:28
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Уфе
В аварии, где столкнулись три автомобиля, пострадал один из водителей и 10-летняя девочка, находившаяся в салоне авто, сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, 9 мая, около 13:00 на улице Менделеева. 39-летний мужчина за рулем «Subaru Forester» направлялся в сторону улицы 50 лет СССР, однако в ходе движения столкнулся с «Renault Logan», двигавшемся с ним в одном направлении. В свою очередь, «Логан» в результате удара столкнулся с другой иномаркой — «Ford Focus».

В результате ДТП различные травмы получили водитель, находившийся за рулём «Renault Logan» и десятилетняя девочка, которая в момент аварии находилась в салоне «Ford Fiesta». Их доставили в больницу. Позже, после оказания медицинской помощи оба были отпущены.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#ДТП#ДТП с пострадавшими#Автомобиль#Легковые автомобили
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