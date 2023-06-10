В результате массового ДТП на улице Менделеева в Уфе пострадала 10-летняя девочка

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, 9 мая, около 13:00 на улице Менделеева. 39-летний мужчина за рулем «Subaru Forester» направлялся в сторону улицы 50 лет СССР, однако в ходе движения столкнулся с «Renault Logan», двигавшемся с ним в одном направлении. В свою очередь, «Логан» в результате удара столкнулся с другой иномаркой — «Ford Focus».