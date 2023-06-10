В Башкирии создано 28 кооперативов

Posted 10 июня 16:04
Published 10 июня 16:04
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Государственной поддержкой воспользовались 140 субъектов МСП, благодаря реализации программ в 2022 году появились 28 новых кооперативов.
Первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания — Курултая РБ отметил, что в прошлом году существенный вклад в реализацию задач государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции внесли крестьянские фермерские хозяйства. Их доля в валовой продукции сельского хозяйства выросла до 17% (+ 4,1% к 2021 году).
Благодаря мерам господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» успешно реализованы проекты по молочному скотоводству в Уфимском районе, по мясному скотоводству в Альшеевском районе, по коневодству и агротуризму в Абзелиловском районе, по рыбоводству в Салаватском районе, по производству и переработке мяса в Бураевском районе.