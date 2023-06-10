В Башкирии создано 28 кооперативов

Первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания — Курултая РБ отметил, что в прошлом году существенный вклад в реализацию задач государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции внесли крестьянские фермерские хозяйства. Их доля в валовой продукции сельского хозяйства выросла до 17% (+ 4,1% к 2021 году).