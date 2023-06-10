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Posted 10 июня 16:04

Published 10 июня 16:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Башкирии создано 28 кооперативов

10 июня 2023, 16:04
В 2022 году на развитие малого бизнеса в аграрно-промышленном комплексе Башкирия направила 581 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Государственной поддержкой воспользовались 140 субъектов МСП, благодаря реализации программ в 2022 году появились 28 новых кооперативов.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания — Курултая РБ отметил, что в прошлом году существенный вклад в реализацию задач государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции внесли крестьянские фермерские хозяйства. Их доля в валовой продукции сельского хозяйства выросла до 17% (+ 4,1% к 2021 году).

Благодаря мерам господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» успешно реализованы проекты по молочному скотоводству в Уфимском районе, по мясному скотоводству в Альшеевском районе, по коневодству и агротуризму в Абзелиловском районе, по рыбоводству в Салаватском районе, по производству и переработке мяса в Бураевском районе.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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