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В Башкирии начнут платить донорам крови

10 июня 2023, 14:33
Фото: 1MI

Доноры крови и её компонентов в Башкирии смогут получить новую единовременную выплату

Региональное правительство утвердило порядок предоставления единовременной выплаты для доноров. Выплата полагается донорам, сдававшим свою кровь либо отдельные её компоненты более ста раз, сообщается в документе, опубликованном ранее на портале правовой информации

Как следует из текста документа, размер выплаты составляет пять тысяч рублей и предоставляется донору единовременно. Решение о назначении выплаты принимает филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту проживания донора. Чтобы получить выплату, донор должен будет подать заявление, а также предоставить пакет документов. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 10 рабочих дней.

К заявлению донорам нужно приложить копию паспорта или другого документа, удостоверяющий личность гражданина РФ, документ с реквизитами лицевого счета донора по рублёвому вкладу, который в российской кредитной организации на территории страны, справки унифицированной формы медицинской документации № 448/у «Справка о количестве дотаций донорской крови и ее компонентов», которые утверждены министерством здравоохранения.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Донорство#Медицина#Здравоохранение
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