В Башкирии начнут платить донорам крови

Как следует из текста документа, размер выплаты составляет пять тысяч рублей и предоставляется донору единовременно. Решение о назначении выплаты принимает филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту проживания донора. Чтобы получить выплату, донор должен будет подать заявление, а также предоставить пакет документов. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 10 рабочих дней.