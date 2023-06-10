В Башкирии начнут платить донорам крови

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Как следует из текста документа, размер выплаты составляет пять тысяч рублей и предоставляется донору единовременно. Решение о назначении выплаты принимает филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту проживания донора. Чтобы получить выплату, донор должен будет подать заявление, а также предоставить пакет документов. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 10 рабочих дней.
К заявлению донорам нужно приложить копию паспорта или другого документа, удостоверяющий личность гражданина РФ, документ с реквизитами лицевого счета донора по рублёвому вкладу, который в российской кредитной организации на территории страны, справки унифицированной формы медицинской документации № 448/у «Справка о количестве дотаций донорской крови и ее компонентов», которые утверждены министерством здравоохранения.