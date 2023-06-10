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Уровень заболеваемости ВИЧ в Башкирии за год вырос на 17%

10 июня 2023, 14:57
Фото: 1MI
Показатель заболеваемости вирусом иммунодефицита человека в республике составил 48 на 100 тысяч населения, сообщает Роспотребнадзор

Так, по данным ведомства, в 2022 году среди граждан республики был зарегистрирован 1 921 случай заболевания ВИЧ. Таким образом, по сравнению с 2021 годом показатели выросли на 21%.

За прошлый год в Башкирии не стало 887 ВИЧ-инфицированных, из них 301 человек умер непосредственно от вируса, что составляет порядка 33% от общего числа летальных исходов.

Статистики отмечают рост показателей летальности вследствие инфекции. Так, в 2021 году из общего числа умерших с ВИЧ только 16,6% скончались непосредственно от вируса иммунодефицита человека.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#ВИЧ-инфекция#Борьба с ВИЧ#Медицина#Болезнь#Здравоохранение
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