Уровень заболеваемости ВИЧ в Башкирии за год вырос на 17%

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
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Updated Сегодня, 15:00
Так, по данным ведомства, в 2022 году среди граждан республики был зарегистрирован 1 921 случай заболевания ВИЧ. Таким образом, по сравнению с 2021 годом показатели выросли на 21%.
За прошлый год в Башкирии не стало 887 ВИЧ-инфицированных, из них 301 человек умер непосредственно от вируса, что составляет порядка 33% от общего числа летальных исходов.
Статистики отмечают рост показателей летальности вследствие инфекции. Так, в 2021 году из общего числа умерших с ВИЧ только 16,6% скончались непосредственно от вируса иммунодефицита человека.