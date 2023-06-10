Стала известна предварительная причина пожара на ж/д путях в Уфе

Напомним, пожар возник на улице Малой Селикатной в пятницу, 9 июня. Примечательно, что уфимцев напугал столб густого черного дыма. По словам очевидцев, его можно было увидеть из разных точек Уфы и даже из пригорода. Как сообщили позднее в пресс-службе МЧС, пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 114 человек и 30 единиц техники, а также пожарный поезд.