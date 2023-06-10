Стала известна предварительная причина пожара на ж/д путях в Уфе

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Предполагается, что неустановленное лицо, в частности, нарушило правил промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, связанных с хранением и использованием легковоспламеняющихся веществ в резервуарах.
В пресс-службе ведомства также подтвердили информацию о пострадавшем. Один из работников объекта получил травмы и ожоги тела различной степени.
— В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Башкортостан проводится осмотр места происшествия, допрашиваются работники объекта и очевидцы произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, пожар возник на улице Малой Селикатной в пятницу, 9 июня. Примечательно, что уфимцев напугал столб густого черного дыма. По словам очевидцев, его можно было увидеть из разных точек Уфы и даже из пригорода. Как сообщили позднее в пресс-службе МЧС, пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 114 человек и 30 единиц техники, а также пожарный поезд.