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Стала известна предварительная причина пожара на ж/д путях в Уфе

10 июня 2023, 07:19
Фото: 1MI

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту пожара на ж/д путях

Пожар возник на производственном объекте из-за нарушений при эксплуатации опасных производственных объектов, сообщает пресс-служба регионального СК.

Предполагается, что неустановленное лицо, в частности, нарушило правил промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, связанных с хранением и использованием легковоспламеняющихся веществ в резервуарах.

В пресс-службе ведомства также подтвердили информацию о пострадавшем. Один из работников объекта получил травмы и ожоги тела различной степени.

— В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Башкортостан проводится осмотр места происшествия, допрашиваются работники объекта и очевидцы произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, пожар возник на улице Малой Селикатной в пятницу, 9 июня. Примечательно, что уфимцев напугал столб густого черного дыма. По словам очевидцев, его можно было увидеть из разных точек Уфы и даже из пригорода. Как сообщили позднее в пресс-службе МЧС, пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 114 человек и 30 единиц техники, а также пожарный поезд.

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