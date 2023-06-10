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Posted 10 июня 14:00

Published 10 июня 14:00

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Сельская больница Башкирии получила новое оборудование благодаря нацпроекту

10 июня 2023, 14:00
В Бижбулякскую центральную районную больницу поступила эндоскопическая диагностическая стойка, сообщили в региональном минздраве.

Поставка нового оборудования в сельскую больницу стала возможной благодаря реализации региональной программы по модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

— Эндоскопическую диагностическую стойку с тремя гастроскопами стоимостью 12 миллионов рублей уже установили в поликлиническом отделении. На оборудовании начала работать врач — эндоскопист Бижбулякской больницы Ирина Назарова, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Эндоскопия — это современный способ обследования и лечения с применением специальных гибких аппаратов (эндоскопов).
«Важнейшей задачей эндоскопической диагностики является выявление предраковых заболеваний и злокачественных новообразований на ранних стадиях развития. Это позволяет вовремя начать лечение и, в большинстве случаев, добиться выздоровления пациентов. Эндоскопическая диагностическая стойка позволит проводить диагностику заболеваний пищеварительного тракта в нашей больнице на более высоком уровне, — подчеркнул главный врач Бижбулякской больницы Марат Абдуллин.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан#Касается каждого
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