Сельская больница Башкирии получила новое оборудование благодаря нацпроекту

Posted 10 июня 14:00
Published 10 июня 14:00
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Поставка нового оборудования в сельскую больницу стала возможной благодаря реализации региональной программы по модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».
— Эндоскопическую диагностическую стойку с тремя гастроскопами стоимостью 12 миллионов рублей уже установили в поликлиническом отделении. На оборудовании начала работать врач — эндоскопист Бижбулякской больницы Ирина Назарова, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.
Эндоскопия — это современный способ обследования и лечения с применением специальных гибких аппаратов (эндоскопов).
«Важнейшей задачей эндоскопической диагностики является выявление предраковых заболеваний и злокачественных новообразований на ранних стадиях развития. Это позволяет вовремя начать лечение и, в большинстве случаев, добиться выздоровления пациентов. Эндоскопическая диагностическая стойка позволит проводить диагностику заболеваний пищеварительного тракта в нашей больнице на более высоком уровне, — подчеркнул главный врач Бижбулякской больницы Марат Абдуллин.
Напомним, национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.