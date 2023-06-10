Сельская больница Башкирии получила новое оборудование благодаря нацпроекту

Эндоскопия — это современный способ обследования и лечения с применением специальных гибких аппаратов (эндоскопов).

«Важнейшей задачей эндоскопической диагностики является выявление предраковых заболеваний и злокачественных новообразований на ранних стадиях развития. Это позволяет вовремя начать лечение и, в большинстве случаев, добиться выздоровления пациентов. Эндоскопическая диагностическая стойка позволит проводить диагностику заболеваний пищеварительного тракта в нашей больнице на более высоком уровне, — подчеркнул главный врач Бижбулякской больницы Марат Абдуллин.