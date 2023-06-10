Радий Хабиров удивил жителей Башкирии своей физической формой

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал на праздновании Сабантуя в Зианчуринском районе республики, где принял участие в народных гуляниях и конкурсах. Так, на видео опубликованном в тг-канале «Подслушано в Башкирии» можно увидеть, как глава Башкирии принял участие в конкурсе по метанию деревянной дубины. По словам комментатора, глава Башкирии смог забросить деревянную дубину на длину порядка 18 метров.