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Радий Хабиров удивил жителей Башкирии своей физической формой

10 июня 2023, 12:37
Фото: 1MI

Глава Башкирии побывал на праздновании Сабантуя в Зианучуринском районе

Глава Башкирии побывал на празднике плуга в Зианучринском районе республики, где принял участие в конкурсе по метанию тяжелых предметов на расстояние, сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии»

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал на праздновании Сабантуя в Зианчуринском районе республики, где принял участие в народных гуляниях и конкурсах. Так, на видео опубликованном в тг-канале «Подслушано в Башкирии» можно увидеть, как глава Башкирии принял участие в конкурсе по метанию деревянной дубины. По словам комментатора, глава Башкирии смог забросить деревянную дубину на длину порядка 18 метров.

Видео: "Подслушано в Башкирии"/ Telegram

Примечательно, что в молодости глава Башкирии, по его собственным словам, часто принимал участие в различных соревнованиях, проходивших в рамках праздника плуга. К примеру, ранее он опубликовал свое фото сорокалетней давности со своим трофеем: за победу в конкурсе молодой Хабиров выиграл барана.

Фото: "Подслушано в Башкирии"/ Telegram
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#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии#Хабиров#Хабиров Радий Фаритович#Видео
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