Два внутренних проезда перекроют в Уфе на День города

В этот же день с 6:00 до 0:00 будет перекрыто движение на участке от Южного до Северного проезда, вдоль проспекта Октября. 12 июня там пройдёт концерт «Уфа — любимый город», а вечером там же уфимцы и гости башкирской столицы смогут увидеть праздничный фейерверк. В администрации города отмечают, что в День города с 10:00 до 23:00 будет закрыта парковка Русдрамтеатра, а также проезд вдоль него и площади имени В. И. Ленина.