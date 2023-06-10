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Два внутренних проезда перекроют в Уфе на День города

10 июня 2023, 04:48
Фото: 1MI
Автомобильное движение будет временно ограничено возле парка «Кашкадан» и на проспекте Октября, сообщает пресс-службу городской администрации

Так, в течение суток с 0:00 12 июня и до 0:00 13 июня для проезда на автомобиле будет недоступен проезд-дублер ул. Маршала Жукова, проходящего вдоль парка «Кашкадан». Как сообщили в мэрии Уфы, в день города на территории парка запланировано проведение молодёжного фестиваля «Свет воды».

В этот же день с 6:00 до 0:00 будет перекрыто движение на участке от Южного до Северного проезда, вдоль проспекта Октября. 12 июня там пройдёт концерт «Уфа — любимый город», а вечером там же уфимцы и гости башкирской столицы смогут увидеть праздничный фейерверк. В администрации города отмечают, что в День города с 10:00 до 23:00 будет закрыта парковка Русдрамтеатра, а также проезд вдоль него и площади имени В. И. Ленина.

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