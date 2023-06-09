Завтра дождь с грозой: Как уберечь себя во время непогоды рассказали жителям Уфы

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Управление гражданской защиты города Уфы предупреждает горожан и гостей столицы о том, что в ближайшие сутки, с 20 часов пятницы и до 20 часов субботы в городе вероятен кратковременный дождь и грозы.
Несмотря на то, что при этом дневная температура воздуха будет весьма июньской и составит от 23 до 25 градусов, да и ветер будет южным или же юго-западным зефиром, однако местами порывистым до 15 метров в секунду, гроза представляет серьезную опасность и в ведомстве рассказали как обезопасить себя во время ненастья.
Во время грозы необходимо избегать нахождения рядом с деревьями, хрупкими постройками, рекламными щитами, водоемами, металлическими конструкциями. Если во время грозы вы на улице, то не держите в руках гаджеты, брелоки, ключи и прочие металлические или электронные предметы.
Однако и дома во время грозы необходимо соблюдать ряд правил, а именно закрыть окна, двери, дымоходы и по возможности не пользоваться электроприборами.
Есть правила и для автовладельцев — не паркуйте автомобили вблизи деревьев, особенно на придомовой территории, заборов, электроопор и ненадежных конструкций.
Напомним, на прошлой неделе во время сильного дождя в Уфе с жилого дома на автомобиль обрушилась часть фасада и буквально раздавила автомобиль, стоявший на парковке. 30 мая от дождя в Уфе пострадали 15 автомобилей, к сожалению среди жертв были и люди. На маму с дочкой упало дерево.