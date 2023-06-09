Завтра дождь с грозой: Как уберечь себя во время непогоды рассказали жителям Уфы

Несмотря на то, что при этом дневная температура воздуха будет весьма июньской и составит от 23 до 25 градусов, да и ветер будет южным или же юго-западным зефиром, однако местами порывистым до 15 метров в секунду, гроза представляет серьезную опасность и в ведомстве рассказали как обезопасить себя во время ненастья.