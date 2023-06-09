«Вызывайте самолет»: восьмибалльными пробками завершается рабочая неделя в Уфе

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Традиционно рабочая неделя в Уфе завершается многокилометровыми пробками. Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», ситуация на дорогах на момент написания публикации оценивается 8 баллов.
Так, практически полностью парализовало проспект Салавата Юлева, частично «красным» и «бордовым» отмечен и проспект Октября.
— До чего же тупое вот это направление в сторону порта. Каждую пятницу одно и то же, — негодует Дмитрий Х. будучи в пробке на проспекте Салавата Юлаева.
— Вызывайте самолет, — пишет Рида К.
Кроме того, в пробках стоят в историческом центре города: улицы Карла Маркса, Коммунистическая, Цюрупы и Заки Валиди. Не менее сложная дорожная ситуация на улицах Воровского, Кирова, Менделеева, Рихарда Зорге, Айской и Революционной.