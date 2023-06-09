«Вызывайте самолет»: восьмибалльными пробками завершается рабочая неделя в Уфе

Кроме того, в пробках стоят в историческом центре города: улицы Карла Маркса, Коммунистическая, Цюрупы и Заки Валиди. Не менее сложная дорожная ситуация на улицах Воровского, Кирова, Менделеева, Рихарда Зорге, Айской и Революционной.