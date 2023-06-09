mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Изображение материала

«Вызывайте самолет»: восьмибалльными пробками завершается рабочая неделя в Уфе

9 июня 2023, 12:34
Фото: 1MI

В вечер пятницы в Уфе зафиксированы восьмибалльными пробки

Особенно сложная ситуация на проспекте Салавата Юлаева, улицах Заки Валиди, Цюрупы и Менделеева.

Традиционно рабочая неделя в Уфе завершается многокилометровыми пробками. Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», ситуация на дорогах на момент написания публикации оценивается 8 баллов.

Так, практически полностью парализовало проспект Салавата Юлева, частично «красным» и «бордовым» отмечен и проспект Октября.

— До чего же тупое вот это направление в сторону порта. Каждую пятницу одно и то же, — негодует Дмитрий Х. будучи в пробке на проспекте Салавата Юлаева.
— Вызывайте самолет, — пишет Рида К.

Кроме того, в пробках стоят в историческом центре города: улицы Карла Маркса, Коммунистическая, Цюрупы и Заки Валиди. Не менее сложная дорожная ситуация на улицах Воровского, Кирова, Менделеева, Рихарда Зорге, Айской и Революционной.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Центр Уфы остался без электричества
Сегодня, 06:55
Окрашивать метанол после массовых отравлений сидром-убийцей предложили в Башкирии
Сегодня, 06:58
Власти Башкирии подтвердили проблемы с получением помощи у семей участников СВО
Сегодня, 03:38
Статистики раскрыли, какие продукты за неделю подорожали в Башкирии больше всего
Сегодня, 03:14
Донос написали на жительницу Башкирии из-за комментария в соцсетях
Вчера, 11:11
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
Вчера, 11:29