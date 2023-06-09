mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Изображение материала

Вылетел двигатель: ДТП на трассе Уфа-Янаул попало в поле зрения прокуратуры

9 июня 2023, 14:15
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии

Страшное ДТП на трассе Уфа-Янаул с двумя погибшими взяла на контроль прокуратура

Ведомство будет контролировать не только установление обстоятельств, но и принятие процессуального решения, сообщили в пресс-службе 9 июня.

Массовое ДТП с участием автобуса, которое сегодня, 9 июня произошло в 16 часов на трассе Уфа-Янаул в Благовещенском районе республики. В МВД уже сообщили о том, что авария произошла после того как водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в автобус, перевозивший 20 человек. В ДТП угодили еще два авто, в них попал вылетевший из иномарки двигатель. «Lada Granta» и «Lada Priora» ехали за той самой иномаркой.

В происшествии погиб водитель иномарки, выехавшей на встречку и его 70-летняя пассажирка.

— На месте происшествия работу правоохранительных органов и спецслужб координирует Благовещенский межрайонный прокурор Дмитрий Елизаров. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения по данному факту, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
МВД сообщило о аварии с автобусом и тремя машинами с двумя погибшими в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Очевидцы сообщают о массовом серьезном ДТП на трассе Уфа-Янаул в Благовещенске
#Ирина Деревянчук#ДТП#Происшествия#Новости Башкирии#18+#Дороги#Транспорт
Подпишитесь
Центр Уфы остался без электричества
Сегодня, 06:55
Окрашивать метанол после массовых отравлений сидром-убийцей предложили в Башкирии
Сегодня, 06:58
Власти Башкирии подтвердили проблемы с получением помощи у семей участников СВО
Сегодня, 03:38
Статистики раскрыли, какие продукты за неделю подорожали в Башкирии больше всего
Сегодня, 03:14
Донос написали на жительницу Башкирии из-за комментария в соцсетях
Вчера, 11:11
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
Вчера, 11:29