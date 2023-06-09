Вылетел двигатель: ДТП на трассе Уфа-Янаул попало в поле зрения прокуратуры

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Массовое ДТП с участием автобуса, которое сегодня, 9 июня произошло в 16 часов на трассе Уфа-Янаул в Благовещенском районе республики. В МВД уже сообщили о том, что авария произошла после того как водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в автобус, перевозивший 20 человек. В ДТП угодили еще два авто, в них попал вылетевший из иномарки двигатель. «Lada Granta» и «Lada Priora» ехали за той самой иномаркой.
В происшествии погиб водитель иномарки, выехавшей на встречку и его 70-летняя пассажирка.
— На месте происшествия работу правоохранительных органов и спецслужб координирует Благовещенский межрайонный прокурор Дмитрий Елизаров. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения по данному факту, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.