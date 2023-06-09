Вред кофе с молоком: мнения специалистов расходятся

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Существует мнение о том, что сочетание «вяжущих» веществ в кофе и белка казеина в молоке может образовывать субстанцию, которая плохо усваивается и оказывает негативное влияние на пищеварительную систему, пояснила Круглова.
Однако она отметила, что одним из спорных моментов является содержание антиоксидантов в кофейных напитках с добавлением молока. Сам кофе богат этими веществами, но молоко, по мнению некоторых специалистов, может снизить их эффективность до минимума, пишут Известия.
Вопрос о вреде кофе с молоком остается открытым и требует дальнейших исследований. Каждый человек может выбирать свои предпочтения в питании и основываться на собственных ощущениях и рекомендациях специалистов.