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Вред кофе с молоком: мнения специалистов расходятся

9 июня 2023, 08:15
Мнение о вреде кофе с молоком для здоровья неоднозначно среди специалистов по питанию. В пятницу, 9 июня, диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова поделилась своими мыслями на эту тему агентству «Прайм».

Существует мнение о том, что сочетание «вяжущих» веществ в кофе и белка казеина в молоке может образовывать субстанцию, которая плохо усваивается и оказывает негативное влияние на пищеварительную систему, пояснила Круглова.

Однако она отметила, что одним из спорных моментов является содержание антиоксидантов в кофейных напитках с добавлением молока. Сам кофе богат этими веществами, но молоко, по мнению некоторых специалистов, может снизить их эффективность до минимума, пишут Известия.

Вопрос о вреде кофе с молоком остается открытым и требует дальнейших исследований. Каждый человек может выбирать свои предпочтения в питании и основываться на собственных ощущениях и рекомендациях специалистов.

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