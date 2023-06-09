Власти Башкирии подтвердили проблемы с получением помощи у семей участников СВО

Так, в ходе заседания комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Курултая Кабанова заявила, что меры поддержки, принятые в Башкирии не отличаются от тех, которые ранее были приняты другими регионами. При этом чиновница отметила, что у граждан республики возникло много вопросов на этапе представления мер господдержки.