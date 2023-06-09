Власти Башкирии подтвердили проблемы с получением помощи у семей участников СВО

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 04:04
Так, в ходе заседания комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Курултая Кабанова заявила, что меры поддержки, принятые в Башкирии не отличаются от тех, которые ранее были приняты другими регионами. При этом чиновница отметила, что у граждан республики возникло много вопросов на этапе представления мер господдержки.
— Опыт регионов показывает, что указ главы о мерах господдержки исчерпывающий. У субъектов нет мер, которых бы не было у нас. Единственное — в ходе предоставления той или иной меры у получателей возникали вопросы и сложности. Надо сконцентрироваться над простотой получения мер. Не на раздувании мер, а на конкретном качественном оказании того, что есть в указе главы, — прокомментировала Кабанова.