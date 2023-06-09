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В Уфе с июня изменились сроки выплат на детей

9 июня 2023, 14:39
Фото: piqsels.com
В Уфе с июня изменились сроки выплат на детей
Башкирские семьи с июня начнут получать детские пособия в единые даты. Когда будут приходить деньги, и кто в Уфе может оформить ежемесячные выплаты на детей — в нашей статье.
Сюжет
Дети

С начала 2023 года в системе начисления детских выплат произошли изменения. Произошло это после того, как Фонд соцстраха и Пенсионный фонд России были объединены, и ряд детских пособий были переданы новому ведомству — Социальному фонду РФ. Изменились условия выплат, расширился круг получателей соцпомощи, и было принято решение перечислять детские пособия в единые даты по всей стране.

Перечисления на детей ранее осуществлялись в разные даты в зависимости от региона — с 1-го по 25-е число месяца. Для удобства получателей в 2023 году были определены единые дни для получения детских пособий.

Теперь в Уфе действует следующий график выплат на детей:

  • 3-го числа каждого месяца семьи в Уфе получают единое пособие. Эта мера поддержки вступила в силу с начала 2023 года и объединила несколько детских выплат. На нее могут претендовать уфимские семьи с низкими доходами, то есть в которых среднедушевой доход менее 12,650 тыс. рублей в месяц. Размер денежной помощи в Уфе в 2023 году варьируется от 6,135 тыс. рублей до 12,271 тыс. рублей в месяц.
  • 5-го числа каждого месяца перечисляются деньги со средств материнского капитала. Уточняется, что выплаты будут поступать за предыдущий месяц. То есть, деньги за июнь, например, придут 5 июля. Сумма перечислений в Уфе на 2023 год составляет 12, 271 тыс. рублей в месяц.
  • 8-го числа каждого месяца уфимские родители получают пособие на ребенка до 1,5 лет. Эти выплаты касаются только тех родителей, которые были трудоустроены на момент рождения малыша.

Как пояснили в СФР, деньги должны приходить строго в указанные даты. Перечисления осуществляются в течение дня в зависимости от банка, в котором открыт счет получателя. Если денежная помощь так и не поступила, необходимо обратиться в контактный центр СФР — 8-800-100-00-01.

В Уфе с июня изменились сроки выплат на детейВ Уфе с июня изменились сроки выплат на детей
В Уфе с июня изменились сроки выплат на детей
Фото: piqsels.com

Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала

До 2023 года уфимские семьи могли оформить выплаты из маткапитала только на второго ребенка. Теперь список получателей расширился, и получать ежемесячные пособия из средств маткапитала уфимцы могут на любого ребенка в семье, вне зависимости от очередности рождения. Выплаты осуществляются до достижения ребенком возраста трёх лет.

При назначении соцподдержки оцениваются и доходы семьи. На каждого члена семьи в Уфе должно приходиться до 25,300 тыс. рублей в месяц, то есть не более двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Башкирии на 2023 год.

Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капиталаКому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала
Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала
Фото: piqsels.com
#Уфа#Пособие#Выплаты#Дети
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