С начала 2023 года в системе начисления детских выплат произошли изменения. Произошло это после того, как Фонд соцстраха и Пенсионный фонд России были объединены, и ряд детских пособий были переданы новому ведомству — Социальному фонду РФ. Изменились условия выплат, расширился круг получателей соцпомощи, и было принято решение перечислять детские пособия в единые даты по всей стране.