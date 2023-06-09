Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
С начала 2023 года в системе начисления детских выплат произошли изменения. Произошло это после того, как Фонд соцстраха и Пенсионный фонд России были объединены, и ряд детских пособий были переданы новому ведомству — Социальному фонду РФ. Изменились условия выплат, расширился круг получателей соцпомощи, и было принято решение перечислять детские пособия в единые даты по всей стране.
Перечисления на детей ранее осуществлялись в разные даты в зависимости от региона — с 1-го по 25-е число месяца. Для удобства получателей в 2023 году были определены единые дни для получения детских пособий.
Теперь в Уфе действует следующий график выплат на детей:
Как пояснили в СФР, деньги должны приходить строго в указанные даты. Перечисления осуществляются в течение дня в зависимости от банка, в котором открыт счет получателя. Если денежная помощь так и не поступила, необходимо обратиться в контактный центр СФР — 8-800-100-00-01.
До 2023 года уфимские семьи могли оформить выплаты из маткапитала только на второго ребенка. Теперь список получателей расширился, и получать ежемесячные пособия из средств маткапитала уфимцы могут на любого ребенка в семье, вне зависимости от очередности рождения. Выплаты осуществляются до достижения ребенком возраста трёх лет.
При назначении соцподдержки оцениваются и доходы семьи. На каждого члена семьи в Уфе должно приходиться до 25,300 тыс. рублей в месяц, то есть не более двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Башкирии на 2023 год.